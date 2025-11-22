Ni 1 ni 2 horas: el tiempo exacto que debes pasar con tu perro según los expertos

Los perros, como animales de compañía, requieren atención, cariño y cuidados constantes por parte de sus dueños. No sólo necesitan recibir alimento y salir de paseo, sino que también interactuar y recibir estimulación para desarrollar una buena salud física y emocional. Sin embargo, uno de los aspectos que más se debaten es cuánto tiempo debe pasar un perro con su dueño. ¿Cuántas horas al día es bueno que un perro esté solo? ¿Qué rutina es la más adecuada para mantenerlos felices y saludables?

Cabe destacar que, con la entrada en vigor de la nueva Ley de Bienestar Animal, se establece que los perros no deben permanecer solos más de 24 horas, pero ésta es una medida excepcional y, como subraya el veterinario y etólogo clínico Ricard Adán, no debe ser la norma. Lo ideal es que los perros no pasen más de ocho horas al día sin compañía. Esto se debe a que los perros necesitan una rutina diaria para mantener su bienestar físico y emocional. Cuando están mucho tiempo solos pueden sufrir estrés y ansiedad, y adoptar conductas destructivas, como morder objetos o ladrar excesivamente.

¿Cuánto tiempo debes pasar con tu perro?

Tener una rutina diaria establecida para el perro es fundamental para mantenerlo sano y feliz. Al igual que los humanos, los perros necesitan estructura en su día a día, lo que les proporciona seguridad y estabilidad. La rutina debe incluir momentos específicos para paseos, comidas, juegos, y descanso.

Según los expertos, la jornada de un perro debe comenzar con un paseo matutino. Al igual que los humanos, los perros también se despiertan con la vejiga llena, por lo que necesitan salir para hacer sus necesidades. Este paseo debería durar entre 30 minutos y 45 minutos, lo que les permite liberar energía y estar más tranquilos para el resto del día.

Después del paseo matutino, es recomendable que el perro coma su primera comida del día. La alimentación debe ser de calidad y adaptarse a las necesidades nutricionales de cada raza, tamaño y edad del perro. Tras la comida, el animal debe tener un momento de descanso para evitar problemas de salud, como la torsión gástrica. Este descanso es esencial para que el perro pueda asimilar bien los nutrientes y no se sienta incómodo o hinchado.

A medio día, si sus dueños están trabajando, es recomendable que alguien lo saque a hacer sus necesidades y le dé un pequeño paseo. Esto es especialmente importante para perros jóvenes o muy activos, que requieren más ejercicio y estimulación.

Por la tarde, es fundamental hacer una sesión de juegos o de entrenamiento con el perro. Esta actividad no sólo es para que el animal se divierta, sino también para proporcionarle una estimulación física y mental que es esencial para su desarrollo. El entrenamiento puede incluir órdenes básicas como «sentado» o «quieto», pero también puede consistir en juegos interactivos que impliquen desafíos físicos o mentales, como esconder premios o juguetes para que el perro los encuentre.

Al final del día, es importante que el perro salga nuevamente de paseo, que debe ser de entre 30 y 45 minutos. Este paseo vespertino ayuda a liberar cualquier tensión acumulada durante el día y le permite descansar mejor por la noche. Después del paseo, es posible ofrecerle una segunda comida si se ha decidido que el perro coma dos veces al día.

Una vez en casa, es importante que el perro no esté sometido a ruidos o actividades que lo mantengan agitado por la noche. Crear un ambiente de calma y relajación es esencial para asegurar que el perro duerma profundamente y se recupere de las actividades del día.

En resumen, lo ideal es pasar entre cuatro y seis horas al día con tu perro, dependiendo de su edad, salud y nivel de energía. Los perros necesitan interacción, ejercicio y estimulación mental.

¿Cómo le afecta la soledad?

La salud de los perros depende de diversos factores, como una dieta equilibrada, ejercicio regular y una adecuada atención médica. La alimentación es esencial para su bienestar, ya que una nutrición adecuada previene problemas como la obesidad o enfermedades cardíacas. Además, el ejercicio diario mantiene su peso y bienestar mental. Los perros activos necesitan paseos y tiempo de juego para evitar problemas como la ansiedad.

El tiempo de soledad también influye en su salud. Los perros son animales sociales y pasar muchas horas solos puede causarles estrés, lo que puede derivar en problemas de comportamiento. Es importante ofrecerles compañía y estimularlos tanto física como mentalmente para evitar estos problemas. La socialización también es clave para no desarrollar miedo o agresividad hacia otros animales y personas.

Además, los cuidados preventivos, como las vacunas y la desparasitación, son fundamentales para evitar enfermedades graves. Los perros deben recibir atención veterinaria regular para detectar a tiempo posibles problemas de salud. También, el cuidado de la higiene, como el baño y el corte de uñas, ayuda a prevenir infecciones.