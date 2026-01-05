Ni blancas ni rojas: si tu mascota tiene mucosas de este color debes ir al veterinario

Las mascotas son un miembro más de la familia y, de la misma manera que nosotros, manifiestan su estado de salud a través de distintas señales a las que debemos prestar atención. Uno de los signos más relevantes es el color de las mucosas, las membranas húmedas presentes en la boca, encías, ojos y otros tejidos. En perros y gatos, las mucosas suelen ser de un color rosa saludable, brillante y húmedo, el cual indica una buena circulación sanguínea y una oxigenación adecuada de los tejidos.

Sin embargo, cuando las mucosas presentan un color distinto, especialmente si vienen acompañadas de otros signos de alerta, como vómitos, temblores o desorientación, el animal requiere atención veterinaria urgente. La aparición de tonalidades anormales no se deben subestimar, ya que puede estar asociada con problemas de oxigenación, hemorragias internas, anemia, enfermedades hepáticas o infecciones graves.

¿De qué color son las mucosas de tu mascota?

En primer lugar, las mucosas pálidas son un signo de alarma. Cuando las encías, labios o el interior de los párpados presentan una palidez marcada, esto puede indicar anemia, pérdida de sangre, deshidratación o shock. En animales jóvenes, estas condiciones pueden progresar rápidamente y poner en riesgo la vida del animal.

Cuando las mucosas adquieren un tono azulado o violáceo, se habla de cianosis. Este cambio de color se produce cuando la sangre no transporta suficiente oxígeno hacia los tejidos, ya sea por problemas respiratorios, cardíacos o circulatorios. En perros, gatos y otras mascotas, la cianosis puede ser resultado de enfermedades congénitas del corazón, insuficiencia pulmonar, bronquitis grave o intoxicaciones que afectan la oxigenación de la sangre.

La ictericia es otro signo que se refleja en las mucosas, especialmente en el interior de la boca y alrededor de los ojos. Cuando el color se torna amarillento, generalmente indica un exceso de bilirrubina en la sangre, asociado a problemas hepáticos o biliares. Hepatitis, insuficiencia hepática, intoxicaciones y ciertos parásitos pueden provocar este cambio de color.

Un color gris en las mucosas suele ser indicativo de anemia severa o de falta de circulación sanguínea eficiente. La anemia puede surgir por deficiencia de glóbulos rojos, parásitos internos, pérdida de sangre por heridas o enfermedades crónicas.

Además del color, la textura y la humedad de las mucosas son importantes. Encías secas, pegajosas o con ulceraciones pueden indicar deshidratación, problemas renales o infecciones graves.

Factores que pueden alterar temporalmente el color

Ahora bien, cabe señalar que no todos los cambios en la coloración de las mucosas reflejan problemas de salud de carácter graves. Situaciones como estrés intenso, ejercicio prolongado, calor extremo o ansiedad pueden alterar temporalmente la coloración.

Sin embargo, en estos casos, el cambio de color es transitorio y, normalmente, el tono normal vuelve en cuestión de minutos. Lo que debe preocupar es cuando el cambio es persistente, progresivo o viene acompañado de otros síntomas, como vómitos, diarrea, dificultad para respirar, debilidad o convulsiones.

Estrés

El estrés provoca una respuesta fisiológica que aumenta la frecuencia cardíaca y altera la presión sanguínea, lo que puede cambiar el color de las mucosas; éstas pueden adquirir un tono enrojecido o ligeramente violáceo. Por ejemplo, los perros que tienen un carácter muy nervioso suelen tener las encías rojas debido a una mayor presión arterial y flujo sanguíneo superficial.

Aunque estos cambios suelen ser temporales, son una señal muy clara de que el estrés está afectando de forma significativa la salud del animal, sobre todo si se acompaña de otros síntomas. En este contexto, los expertos recomiendan una serie de medidas para proteger del estrés a los perros: mantener rutinas consistentes, hacer ejercicio regular, ofrecer un ambiente seguro y tranquilo y utilizar técnicas de relajación, como masajes o juegos interactivos.

Cómo actuar

Si notas que las mucosas de tu mascota no son ni blancas ni rojas y presentan tonalidades anormales, lo más recomendable es actuar con rapidez. Lo primero es mantener la calma y examinar otros signos vitales, como respiración, pulso y temperatura. Evita administrarle medicamentos humanos o remedios caseros sin supervisión profesional. Lo ideal es contactar con un veterinario de inmediato y, si es posible, acudir directamente a un centro de urgencias veterinarias, especialmente si el animal muestra debilidad, dificultad para respirar, vómitos o convulsiones.

El tratamiento depende de la causa subyacente del cambio de color de las mucosas. Para anemia, pueden ser necesarios suplementos de hierro, transfusiones o medicación específica. En casos de problemas respiratorios, se puede requerir oxigenoterapia, medicamentos broncodilatadores o intervenciones quirúrgicas. Las enfermedades hepáticas requieren cambios en la dieta, medicación protectora del hígado y monitoreo constante. La clave es que el diagnóstico temprano permite intervenciones más efectivas y reduce el riesgo de complicaciones graves.

El color de las mucosas es un indicador sencillo pero poderoso de la salud de las mascotas. Ni blancas ni rojas: si aparecen tonalidades anormales, no se debe esperar a que los síntomas empeoren.