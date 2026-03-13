La Ley de Bienestar Animal confirma la norma: soltar a tu perro ya no va a ser igual y vienen multas

Ya es oficial: por muy bueno que sea tu perro, por muy adiestrado que esté o aunque no haya nadie alrededor, no va a poder estar suelto, ni siquiera en el parque o el campo. La Ley 7/2023 prohíbe explícitamente «dejar animales sueltos en lugares públicos o privados de acceso público, especialmente en parques nacionales o cañadas».

Dicha ley, matizada dentro de un contexto de bienestar animal, obliga además al dueño del animal a hacerse responsable de los daños que pueda causar a otras personas, al mobiliario público o, incluso, a los daños que pueda causar a la naturaleza. Así que es recomendable tener al perro atado con la correa en la mayoría de los casos. En la mayoría, porque siempre hay excepciones.

La ley entiende la necesidad del animal de correr libre para desestresarse o porque es lo natural para ellos. Es por eso que en determinadas zonas urbanas existen zonas caninas en las que el perro puede vagar libremente e interactuar con otros animales sin ataduras. Además, algunas ciudades y pueblos dan la opción de soltar a los animales a unas horas concretas y en unos parques específicos. En cambio, en parques naturales protegidos o zonas con fauna salvaje sensible, la ley es mucho menos laxa y prohíbe en su gran mayoría la presencia de animales sueltos para proteger la fauna salvaje, el ganado que pueda haber en la zona o el propio ecosistema.

El incumplimiento de esta ley puede desembocar en sanciones económicas importantes que afecten a nuestros bolsillos. Si el perro deambula suelto por zonas prohibidas, las multas podrían ascender hasta los 10.000 euros según el daño que el can realice al entorno. Además, otras localidades urbanas multan simplemente por tener al perro suelto, sea donde sea, con 100 euros. Este montante podría ascender si entra en zonas infantiles o restringidas.

Así que ten mucho cuidado y chequea las directrices de tu localidad antes de soltar a tu mascota si no quieres que te afecte al bolsillo.