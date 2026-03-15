Flick no se conforma: «¿Cinco goles? Contra el Newcastle necesitamos más rapidez»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Camp Nou para analizar la victoria del Barcelona contra el Sevilla con una goleada que terminó con 5-2 con los tres goles de Raphinha, Cancelo y Dani Olmo. El entrenador alemán también se mostró muy feliz por el regreso de Gavi a los terrenos de juego más de 200 días después.

«Me ha gustado ver 5 goles, pero al principio no hemos estado como me gustaría. Tenemos muchos partidos y algunos jugadores deben estar cargados. Me gustaría más rapidez porque el Newcastle es un gran equipo», comenzó señalando el entrenador del Barcelona ante los medios de comunicación.

«Raphinha ha estado brillante. Aporta intensidad y dinamismo al juego», dijo el entrenador alemán.

«Estamos muy felices de ver a Gavi volver. Se lo merece. Jugamos muy bien, estamos listos para enfrentar a Newcastle», dijo Flick en sala de prensa.

«Hay muchas cosas que van bien, pero también debemos pensar en lo que podemos mejorar. Es una semana muy importante y el miércoles tenemos un partido que decide si estaremos en la siguiente ronda de la Champions», añadió.

«Marcamos muchos goles, 3 puntos, el regreso de Gavi… Fue un buen día, pero tenemos que hacerlo mucho mejor. Tenemos que hacerlo mejor, el pase fue demasiado lento hoy. Sé que podemos hacerlo mejor», culminó el técnico germano en sala de prensa.