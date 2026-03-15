Así está la clasificación de Liga tras la victoria del Barcelona al Sevilla: mantiene la brecha con el Real Madrid

El Barcelona no se dejó intimidar por la goleada de este sábado del Real Madrid ante el Elche en el Santiago Bernabéu. A pesar de que los de Álvaro Arbeloa golearon para meter presión a los culés, los de Hansi Flick respondieron con otro festival de goles en el Camp Nou ante un Sevilla que apenas tuvo oportunidad de dar pelea por la sorpresa. Un resultado que hace mantener la distancia de puntos en la clasificación de la Liga.

Después de las dudas generadas en Champions ante el Newcastle, el Barcelona se sentía con la obligación de tener un chute de motivación…y no pudieron salirle mejor las cosas. Abriendo la lata con dos penaltis rigurosos, los azulgranas se adelantaron en el marcador para despejar fantasmas. Con el tercer gol de Dani Olmo, el Sevilla no dio emoción al partido con los goles de Oso y Sow, en los descuentos de ambas partes. Con un hat trick de Raphinha y una actuación estelar de Joao Cancelo, los tres puntos se quedaron en el Camp Nou en pleno día de las elecciones para conocer al nuevo presidente del Barça para los próximos años.

De esta forma, el Barcelona mantiene el liderato una jornada más con 70 puntos, cuatro más que el Real Madrid. Ambos equipos jugarán la vuelta de octavos de Champions y mucho campeonato estará en juego el próximo fin de semana. Mientras los culés jugarán de nuevo en casa ante el Rayo Vallecano, el domingo los de Arbeloa jugarán un crucial derbi ante el Atlético en el Bernabéu. Última jornada antes del parón de selecciones y volver a la recta final de la temporada.

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