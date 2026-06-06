Otro español reina en Francia: Granollers se agranda con Zeballos y revalida su corona en Roland Garros

Sonríen Marcel Granollers y Horacio Zeballos, que chocan con el pecho de un brinco bajo el ilustre escenario de la Philippe Chatrier, donde el río de españoles coronados es incesante en lo que va de siglo. Con Nadal retirado y Alcaraz recuperándose de su lesión; la bandera española vuelve a ondear en París. La flamea Marcel Granollers de la mano de Horacio Zeballos, su socio en dobles con el que ha revalidado su corona en Roland Garros tras vencer (6-4, 6-2) al tándem formado por Heliovaara y Patten.

Marcel Granollers y Horacio Zeballos le llevan la contraria al tiempo y a la lógica. Están redefiniendo los tiempos en el deporte a sus 40 años el primero y 41 el segundo. Lo consiguen tras firmar un ejercicio de superioridad admirable. Sin opción a la dupla finesa-inglesa, que fue a remolque de principio a fin después de que Granollers y Zeballos rompieran su servicio en el inicio de ambos sets.

Vuelven a coronarse sobre la arcilla de París, donde el curso pasado enterraron su mal fario en las finales de Grand Slam. De entre sus manos se escaparon la del US Open en 2019 y las de Wimbledon en 2021 y 2023. En 2026, otro grande al bolsillo y ya son tres. US Open 2025 y Roland Garros 2025 y 2026. Se convierten, pues, en la quinta pareja de la historia capaz de revalidar el título en París. La pareja hispano-argentina acumula 222 victorias en 319 partidos juntos.

Granollers, a sus 40 años, tras toda una vida jugando en individuales y viviendo época de bonanzas (ganó un torneo ATP500, tres ATP250 y alcanzó el puesto 19 del ranking mundial) decidió abandonar el single y abrazar los dobles. El resultado habla todavía mejor. En sus vitrinas descansan 33 títulos. Diez de ellos de Masters 1.000 (dos en Madrid) unas ATP Finals, tres Grand Slam y el número uno del mundo logrado meses atrás.