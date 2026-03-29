Otro español en la cima del tenis: Granollers y Zeballos vuelven a lo más alto

Un año y medio después, el tenis vuelve a reconocer a quienes nunca dejaron de perseguir el trono. Horacio Zeballos y Marcel Granollers han regresado a la cima del dobles mundial, reinstalándose en lo más alto del ranking con la autoridad de quienes dominan la disciplina. La pareja hispanoargentina, que ya saboreó el número uno del ranking por primera vez el 6 de mayo de 2024 y lo sostuvo hasta noviembre de aquel mismo año, vuelve ahora a ocupar los dos primeros escalones de la clasificación tras una racha de resultados que confirma su solvencia.

Su último golpe de autoridad llegó en el Masters 1.000 de Miami. Allí, con una victoria sólida ante Hugo Nys y Edouard Roger-Vasselin por 6-3 y 7-6 (3), sellada en una hora y treinta y cinco minutos, no solo alcanzaron las semifinales, sino que también consumaron el adelantamiento definitivo en el ranking. Neal Skupski, hasta entonces único obstáculo en su ascenso, cedió su posición ante el empuje de la dupla. Zeballos, con 8.680 puntos, se convierte en el nuevo número uno del mundo, mientras que Granollers, con 8.590, le sigue de cerca desde el segundo puesto.

A diferencia de lo ocurrido en 2024, cuando ambos compartieron el liderato con idéntica puntuación, esta vez una fina línea marca la diferencia. Noventa puntos separan al argentino del español, una distancia que encuentra su origen en una circunstancia puntual: la participación de Zeballos en el Masters 1.000 de Toronto junto a Austin Krajicek, sustituto ocasional durante la ausencia por lesión de Granollers.

Ese leve margen es hoy lo único que aparta al español de recuperar la cima individual, aunque en la práctica ambos continúan reinando como pareja. Desde 2019, su alianza se ha convertido en una de las más sólidas del circuito, una sociedad construida sobre la complicidad, la experiencia y una competitividad intacta. Granollers, que el próximo mes cumplirá 40 años, y Zeballos, que en abril alcanzará los 41, desafían el paso del tiempo con cada victoria, demostrando que su historia aún tiene capítulos por escribir.