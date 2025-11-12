España ya mira a la Copa Davis: se concentra el sábado en Bolonia a la espera de Alcaraz y Granollers

El circuito ATP camina de manera inexorable hacia su ocaso, aunque todavía restan cuatro días para que finalicen las ATP Finals de Turín, cuando las selecciones ya miran a Bolonia. En la ciudad italiana, a poco más de 300 kilómetros del Inalpi Arena, aterrizará España el próximo viernes ya con la vista puesta en la Copa Davis. Un día después, la expedición nacional se ejercitará por primera vez en la pista central del Super Tennis Arena de BolognaFiere.

Lo harán en un reducido grupo, con el seleccionador David Ferrer a la cabeza que estará acompañado por Marc López y sólo tres de los cinco tenistas del equipo español. Aterrizarán Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño a la espera de que Marcel Granollers y Carlos Alcaraz finalicen sus respectivas participaciones en las ATP Finals de Turín. España tendrá una sesión de entrenamiento cada día antes de debutar el jueves en la Copa Davis.

Alcaraz y Granollers no tienen fecha de llegada a Bolonia, depende el recorrido que tenga su participación en las ATP Finals. Ambos tienen opciones de llegar a semifinales. El doblista tiene que ganar junto a Zeballos a la pareja número u no del mundo y a Carlitos le basta con ganar un set ante Musetti. En ese caso, la semifinal se disputaría el sábado y el domingo también lo tendrían ocupado en caso de alcanzar la final.

España, sin Davidovich y con Carreño a por la Davis

Alcaraz, Munar, Pedro Martínez, Granollers y… Pablo Carreño. El asturiano es desde principios de noviembre el quinto hombre de España para las Finales de la Copa Davis en Bolonia. David Ferrer anunció a mediados de octubre los cuatro cupos y guardó una última bala por si se producían lesiones o cualquier imprevisto. Davidovich o Carreño, ahí estaba la cuestión. Finalmente, la última plaza la ocupa Pablo Carreño tal y como adelantó OKDIARIO.

Carreño es un tenista del agrado de Ferrer. Voluntarioso, con experiencia en últimas ronda de la Copa Davis -aspecto que suma al grupo en las Finales- y que viene de sellar el billete a Bolonia al culminar la histórica remontada contra Dinamarca en la eliminatoria anterior. Ante el combinado danés ejerció como segundo jugador en individual y dejó un gran papel contra Rune y logró la definitiva victoria sobre Moller de manera contundente.