Ferrer: «Tenemos equipo para ganar la Copa Davis»

La casa del Consejo Superior de Deportes se convirtió en la casa del tenis este lunes. Allí, el capitán nacional, David Ferrer, ha comunicado el equipo con el que la Armada peleará por su séptima Ensaladera. Regresan los estandartes, Alcaraz como número uno del mundo en individual y Granollers como vigente campeón del US Open en dobles, ambos ausentes de la eliminatoria en septiembre contra Dinamarca. Y se mantienen Jaume Munar y Pedro Martínez, líder y héroe en el mencionado cruce.

«Valoro mucho que hayamos llegado a las Finales. Las primeras espadas no pudieron estar en las primeras eliminatorias por el tema del calendario y los jugadores que vinieron hicieron un gran esfuerzo. Estoy contento e ilusionado por competir. Tenemos una eliminatoria difícil contra la República Checa que tiene tres jugadores en el top-20, pero estaremos preparados. Espero volver, pero que sea con una Copa. Tenemos equipo para ganar la Davis», aseguró Ferrer.

Ferrer, campeón ya de la Copa Davis como jugador, anunció un equipo en el que todavía resta por conocerse el nombre de un quinto jugador. «Lo daré cuando crea conveniente. Las dos últimas eliminatorias he esperado al final porque en un mes pueden pasar muchas cosas», explicó. Las opciones pasan por Carreño, un tenista muy del agrado de Ferrer; Davidovich, número 18 del ranking ATP o los jóvenes Landaluce y Jodar.