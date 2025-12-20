Los cachorros de Otegi queman una bandera de España en una protesta por la independencia en Bilbao

De nuevo la ultra izquierda proetarra vasca ha vuelto a incendiar las calles de Bilbao este sábado con la quema de una bandera de España. Convocados por Ernai, las juventudes de Sortu, cientos de jóvenes radicalizados han comenzado una manifestación en la plaza Moyúa hasta el Portal de Zamudio, recorriendo las calles del centro de Bilbao.

En un momento de la marcha, cuatro jóvenes encapuchados y con caretas, han sacado una bandera de España prendiéndola fuego entre aplausos de los manifestantes.

Subidos a una casetas de obra ubicadas en la calle Ibáñez de Bilbao, frente a la Capitanía Marítima han ultrajado la bandera de España en una clara provocación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Varios agentes de la Brigada Móvil de la Ertzaintza custodiaban la comandancia naval. Previamente, los antidisturbios se habían colocado ante la sede del PNV, por donde ha discurrido la manifestación.

En España, quemar la bandera de España no es libertad de expresión, como exige las formaciones secesionistas y de ultra izquierda. Este tipo de acciones están considerado delito de ultraje –afecta a los símbolos de Estado–, tipificado en el Código Penal (Artículo 543), especialmente si se hace con publicidad y con ánimo de injuriar, como sería en este caso.

Los manifestantes han lucido una pancarta gigante con el mensaje escrito en vasco: «Hecho con acción. Nosotros los jóvenes independencia» («Ekinez egina. Gazteok independentzia»). También han lucido cientos de banderas del País Vasco y de Navarra, mostrando con ello sus aspiración de unir a las dos comunidades autónomas en una nueva patria, legitimando a su vez el pasado terrorista de ETA.

En el recorrido se han coreado lemas a favor de la independencia, de la lucha feminista «antifascista y anticapitalista». La manifestación ha concluido con la lectura de un manifiesto con el que han reivindicado que la independencia es “un elemento clave para la construcción de una Euskal Herria libre de opresión”.

Los cachorros de Otegi advierten que «la juventud abertzale e independentista se encuentra dispuesta a dar un paso adelante» ante los intentos de presentar Bilbao «como una ciudad vinculada al españolismo».

De hecho, en la pasada Semana Grande, se percibió un reverdecimiento del sentimiento nacional, por ejemplo, en el fuerte respaldo a las corridas generales de agosto, evidenciándose un apoyo rotundo de la juventud, que llegó a corear en masa contra Pedro Sánchez. Hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de nuevas generaciones de bilbaínos estudian fuera de País Vasco, muchos de ellos en Madrid, lo que está impacto en la inercia sociológica de los independentistas.