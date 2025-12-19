El Ayuntamiento socialista de Mérida promociona su mercadillo de Navidad con la palabra ‘Alá’

El Ayuntamiento de Mérida, gobernado por el socialista Antonio Rodríguez Osuna, promociona el islam en el mercadillo de Navidad. La palabra Alá, escrita en árabe, ilustra la invitación a acudir al evento navideño. Según ha podido constatar OKDIARIO, la forma escogida por los socialistas para expresar Alá corresponde con la manera más sagrada que usan los musulmanes.

Se trata de la manera artística que esta religión tiene para adorar a su dios. Es decir, sería la correspondencia de la cruz en la religión católica, teniendo en cuenta que el islam no tiene imágenes. En este sentido, en lugar de escoger algún símbolo cristiano para reflejar el espíritu de la Navidad –el nacimiento de Cristo–, los socialistas han escogido el nombre de una deidad diferente.

Alá, islam y Navidad

Entre las actividades que ha organizado el socialista Rodríguez Osuna está el Mercado Navideño de Artesanía, ubicado en el Parque López de Ayala, y que cuenta con 19 casetas de artesanos. El pasado domingo, la actividad estrella era un taller mercasitio de madera, donde se animaba a los emeritenses a realizar corazones de madera con la palabra Alá. Las actividades cuentan con la colaboración de A manos sin prisas, una asociación creada por «madres amantes de la artesanía», que se ha convertido en una asidua colaboradora del Consistorio socialista.

Esta actividad que fomenta el culto al islam en plena Navidad y en una ciudad como Mérida, con una fuerte tradición católica por la advocación a su patrona Santa Eulalia, no es la única. Además, con el propósito de «fomentar la convivencia», con la ONG Accem –la que gestiona un albergue de inmigrantes ilegales en la ciudad–, este viernes el Ayuntamiento socialista ha organizado una «propuesta escénica e infantil que busca visibilizar la riqueza de la diversidad cultural y fomentar la convivencia a través de las artes escénicas y la cultura popular».

Mérida, acogida de ilegales

El alcalde socialista Antonio Rodríguez Osuna ya generó una sonada polémica en octubre de 2023 cuando ofreció la ciudad de Mérida a Pedro Sánchez para acoger inmigrantes ilegales de manera masiva a Canarias, comprometiendo las instalaciones municipales para darles refugio. Una oferta que fue fuertemente criticada por Vox, ya que la ciudad terminó por acoger 200 inmigrantes abriéndose un debate sobre la gestión migratoria y la responsabilidad municipal.

Actualmente, Mérida se ha convertido en un punto de llegada de miles de inmigrantes ilegales subsaharianos. El Ayuntamiento socialista cedió las instalaciones del albergue municipal de El Prado a la citada ONG Accem para dar acogida. Según publicó el diario local Hoy, el pasado 2024, el Gobierno destino 8,3 millones de euros a la seguridad y alimentación del centro de acogida, que tiene capacidad para 820 personas. A raíz de esta cesión, la ciudad no cuenta con un albergue municipal para las personas vulnerables de la ciudad, sólo con tiene una instalación para peregrinos jóvenes que promueven el intercambio juvenil.