¿Cuáles son las próximas elecciones autonómicas en España? Este domingo 15 de marzo acaban de celebrarse las elecciones en Castilla y León, en las que ha ganado el Partido Popular. En España, el calendario electoral autonómico varía según la comunidad, ya que cada una tiene competencias para convocar sus elecciones dentro de los límites legales establecidos. Tras las elecciones de Castilla y León celebradas en marzo de 2026, la atención se centra ahora en las próximas citas autonómicas, que marcarán la evolución política de distintas comunidades autónomas del país y podrían cambiar el equilibrio de poder a nivel regional y nacional.

La primera comunidad que se espera que celebre elecciones tras Castilla y León es Andalucía, cuya Junta Electoral suele programar los comicios en primavera o verano de 2026. Se espera que las elecciones sean el próximo 14 de junio.

Estas elecciones serán cruciales, dado que Andalucía es una de las comunidades con mayor número de habitantes y es considerada un territorio clave para medir la fuerza de los principales partidos nacionales, como el PP y el PSOE. La composición del Parlamento andaluz puede influir directamente en la política nacional, ya que esta comunidad ha sido históricamente un barómetro del apoyo ciudadano a los partidos tradicionales.

Más adelante, en 2027, tendrán lugar las elecciones en otras comunidades autónomas importantes. Entre ellas se encuentran Cantabria y la Comunidad de Madrid, que deben renovar sus parlamentos regionales a más tardar en mayo de 2027. Cantabria, aunque más pequeña en población, suele generar interés por la relevancia de sus pactos y coaliciones, mientras que Madrid, por ser la capital y una de las regiones más pobladas y económicamente estratégicas, siempre tiene un gran impacto en la política nacional.

Asimismo, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla celebrarán elecciones para renovar sus Asambleas, coincidiendo también con las elecciones autonómicas de 2027. Aunque su población es menor, la importancia geoestratégica de estas ciudades y su singularidad política hacen que sus resultados sean observados de cerca por analistas y partidos políticos, especialmente por los temas relacionados con inmigración, seguridad y relaciones con Marruecos.

Después, en 2027, seguirán en el calendario electoral Murcia, Baleares y Castilla-La Mancha.

En paralelo, los partidos políticos ya se preparan para estas citas electorales. El Partido Popular (PP) y el PSOE seguirán siendo los principales protagonistas, mientras que Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos y otras formaciones regionales buscarán consolidar su presencia en los parlamentos autonómicos. Las elecciones no solo decidirán el control de cada comunidad, sino que también ofrecerán indicios sobre el apoyo ciudadano a los líderes nacionales y podrían influir en futuras elecciones generales.

El calendario electoral autonómico en España refleja la diversidad política y territorial del país, con comunidades con sistemas y tradiciones propias, lo que convierte cada elección en un evento con características únicas. Además, la participación ciudadana y los pactos posteriores serán determinantes para definir gobiernos estables y políticas regionales que pueden impactar a nivel nacional.

Estas citas serán clave para medir el pulso político del país y la capacidad de los partidos para consolidar mayorías, formar gobiernos y diseñar agendas legislativas en sus respectivos territorios.

Calendario electoral