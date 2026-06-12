El momento más tenso de la final de ‘Supervivientes 2026’: «Tengo mucha rabia»

La gran final de Supervivientes 2026 ha estado plagada de momentos de altísima tensión, pero uno ha destacado por encima de todos. Durante el primer juego, en el que Alba Paul, Alvar Seguí y Maica Benedicto se jugaban ser los segundos finalistas. La prueba la ha ganado, en primer lugar, Alba, pero el resultado ha estado increíblemente igualado entre los otros dos concursantes. Al final, alguien ha terminado llorando.

Tras casi 100 días de intensa y exigente aventura, ha llegado la hora de la verdad para Alba Paul, Alvar Seguí, Maica Benedicto y José Manuel Soto, flamantes finalistas de Supervivientes 2026. Los cuatro han luchado por alcanzar la gloria y los 200.000 euros de premio en la gran final del reality que Jorge Javier Vázquez y María Lamela han conducido desde Madrid.

Los cuatro finalistas han aterrizado en helicóptero en los estudios de Mediaset España, y han enfrentado, a lo largo de la noche, a un triple televoto, a dos juegos clasificatorios –el segundo de ellos el más extenso de la historia del formato– que se ha llevado a cabo en aproximadamente 1.500 metros cuadrados y a emocionantes reencuentros familiares.

El primer eliminado de los cuatro, es decir, el cuarto finalista, ha sido José Manuel Soto, quien se ha tomado muy bien la derrota.

La primera prueba ha sido El Altar de Poseidón-, todo un clásico ya de las finales del formato. En él, los tres aspirantes tenían que ir encajando pieza a pieza sobre una estructura, un puzle de peldaños, para que les permitiera ir ascendiendo hasta la cima. Una vez en ella y con una antorcha, tenían que encender un pebetero.

La primera en conseguirlo fue Alba Paul. Y aunque Maica, en un primer momento, iba con ventaja sobre su compañero, la tensión se ha vivido hasta que, por una cuestión de muy pocos segundos, ha sido Alvar el que ha logrado encender la antorcha, algo que ha afectado mucho a Maica.

La ex concursante de Gran Hermano ha roto a llorar mientras que Alba le ha dicho:»Lo has hecho genial, no te vengas abajo, los hecho muy bien».

«¿Pero tú te has dado cuenta de lo que has hecho? Has demostrado que estás a la altura de lo que se te ponga. Todavía no está nada decidido porque la última palabra la tiene la audiencia», le ha dicho a Maica la co presentadora de Supervivientes 2026 María Lamela.

«Tengo mucha rabia, pero conmigo, no con nadie. Tenía mucha ilusión de jugar los juegos de la final», ha confesado. Maica entre lágrimas.