OKDIARIO en Casas de Castañar, el pueblo de Óscar Fernández Calle (Vox): «Aquí es el nieto de la Pascuala»

Nacido en Cáceres, el candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández Calle (1975), saca pecho de su pueblo, un pequeño municipio del Valle de Jerte, donde ha llevado a Santiago Abascal, en su maratón rural por toda Extremadura durante esta campaña electoral. Según el PP, Fernández Calle «es el candidato prefabricado» de Vox. Incluso Alberto Núñez Feijóo, en un mitin, llegó a expresar que «no sabía ni cómo se llamaba».

Si se pregunta en su pueblo, Casas del Castañar, los vecinos contestarán que «el nieto de la Pascuala, que va para presidente de Extremadura». A sus conocidos y familia, les produce una especie de «indignación y risa» la estrategia de sus rivales: tratar de menospreciarlo por «no ser conocido». Desde que comenzó la campaña, Fernández ha dejado de lado su hobby, leer por las noches. «Ya queda poco y encima merece la pena», bromea este amante de la novela histórica. «Espero que dé sus frutos», se sonríe.

Con el propósito de conocer más la figura de Óscar Fernández Calle, OKDIARIO ha viajado a su pueblo, de callejuelas estrechas, conocido por sus deliciosas cerezas.

Fernández nació en Cáceres, pero no entiende su vida sin su pueblo, donde nacieron tanto sus abuelos maternos y paternos, y donde terminó construyéndose una casa para que su familia «mantuviera viva la raíz». «Ahí en la huerta de mi abuela, es donde me siento importante», explica. Su voz se rasga cuando habla de su infancia y recuerda el aroma de patata cocida cuando llegaba el invierno.

«Han intentado hacernos daño de muchas maneras»

Fernández es el mayor de cuatro hermanos. Su madre, Lola, desde el primer día que tomó la decisión de afiliarse a Vox en 2016, le acompaña. Ahora como candidato, no se pierde ninguno de sus mítines. «Soy su madre, siempre voy a estar con él. Cuando empezaron a decirle prefabricado, lo que buscaban era hacer creer que no tenía personalidad –explica–. Estas cosas me dan risa. Han intentado hacernos daño de muchas maneras en estos años, pero nos da igual. Yo le digo, que sea él, que luche y luche. Necesitamos un cambio».

Lola estudió la carrera de Filosofía. Vehemente en sus argumentos, esta mujer luchadora no levanta la voz para defender las razones por la cual su hijo «es el mejor candidato». Cuando habla, uno comprende que Fernández Calle lleva la política en la sangre. «Óscar está en política por sus hijos, porque quiere que tengan una oportunidad, que no tengan que emigrar porque no hay opciones en Extremadura. Yo también quiero que esta tierra por fin pueda crecer como lo han hecho otras que han tenido el favor del independentismo, como Cataluña o País Vasco».

El candidato a la Junta de Extremadura es padre de tres hijos. «Su mujer es del pueblo de al lado», explica Elsa una vecina. «A mí me indignó lo de prefabricado. Quien dice eso no sabe lo que dice. Un día dijo que dejaba su trabajo como gerente en Extremadura para una farmacéutica, para dedicarse a la política –recuerda–. Antes había sido empresario».

«Aquí viene siempre. Tiene sus amigos de la infancia, son más de 40. Es del Madrid, algún defecto tenía que tener –ríe–, pero no renuncia a ir a la peña del Athletic, porque ahí se reúnen».

A finales del mes de noviembre, el Comité Nacional de Vox decidió que Fernández Calle sería el candidato, relevando al hasta ahora senador por designación autonómica, Ángel Pelayo. Óscar llevaba siendo el portavoz en el grupo parlamentario de la Junta de Extremadura desde que comenzase la legislatura.

«Pese a que nadie me conozca –ironiza siguiendo el juego de los populares – mis hijos están sorprendidos de que salga en los medios, me hagan entrevistas. Ellos son muy de Vox y lo viven conmigo».

«Pero te digo sinceramente que podía haber sido yo, como otro, porque en Extremadura se defiende un proyecto», sostiene con una humildad innata que provoca incluso sorpresa. Está convencido que es el uno más, que sus manos serán unas de las miles que logren «el cambio que Extremadura necesita».

Respecto a la presencia preeminente de Santiago Abascal en esta campaña, Fernández Calle lo considera «un privilegio». «El cambio en España va a empezar aquí”, sostiene, resonando de fondo el «no votéis a medias», que su líder pronunció en la Campiña Sur, postulándose como candidato al gobierno nuestro país.

Los que le conocen a Óscar destacan su lealtad. «Mantiene a sus amigos de la infancia», destaca su vecina. Paco, uno de ellos, dice con orgullo que «Óscar no oculta sus raíces». «Algunos políticos han sido incapaces de decir de dónde son. Él fue lo primero que dijo. A mí eso me gusta», señala. «Mi pueblo es ese refugio que todo hombre tiene que tener. En el huerto de mi abuela, ahí, ahí es donde me siento importante», reconocerá.