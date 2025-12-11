Vox urge al PP a que presente «ya» una moción de censura contra Sánchez «tras la cascada de detenciones»

Vox ha instado al PP a que presente con urgencia una censura contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ante la «cascada de detenciones» que, desde este miércoles, se están produciendo y que cercan a su Ejecutivo y al PSOE. Para el partido de Santiago Abascal es «incomprensible» la razón por la cual el líder popular, Alberto Núñez Feijóo «no ha presentado ya una moción de cesura».

«Hablan mucho de hacer oposición», ha señalado el diputado de Vox en el Congreso de los Diputados José María Figaredo desde Badajoz este jueves, en referencia a los populares, «pero lo cierto es que cada vez que pueden se juntan con el Gobierno, y le echan un capote».

El portavoz adjunto en el Cámara Baja, ha señalado que «si el PP quiere hacer una oposición de verdad, lo que tiene que hacer es presentar una moción de censura», ante la postura que mantiene Feijóo de no optar por este instrumento parlamentario por el cual se forzaría a sustituir a Sánchez por un candidato alternativo.

Para Vox, es una opción factible si el PP logra ponerse de acuerdo con los diputados que dependen del socialista Emiliano García-Page, con quien mantuvo un coloquio la pasada semana, tras la manifestación que impulsaron los populares en el Templo del Debod.

«Situación terrorífica»

Tras las detenciones este miércoles de la fontanera del PSOE, Leire Díaz, así como de Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y mano derecha de la ministra de Economía, María Jesús Montero y de Antxon Alonso, en socio en Servinabar del ex secretario del PSOE, Santos Cerdán, este jueves el día ha sido frenético. La Unidad de Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha registrado la sede de Forestalia en Zaragoza.

Además, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido al CEO de la aerolínea, Roberto Roselli y su presidente, Julio Martínez, sin que hayan trascendido más detalles de esta operación, cuyas diligencias permanecen bajo secreto.

Para Figaredo, la situación política actual de «terrorífica». «Todo el Gobierno en sí está metido, podrido y hundido hasta las cejas en la corrupción. Una corrupción que es ya inabarcable para los españoles», ha opinado.

«El Gobierno socialista se ha convertido en una banda de ladrones, en un latrocinio sistemático», ha añadido: «No tenemos dudas que todos están en el ajo. Los audios de Leire Díaz lo dejan claro. Tienen que sentarse en el banquillo de una puñetera vez y rendir cuentas ante el sistema judicial y ante todos los españoles».

Por su parte, Santiago Abascal ha subrayado el nivel de corrupción del PSOE a nivel internacional, a raíz del escándalo que han producido las acusaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) contra Pedro Sánchez, en el papel que desempeña éste como presidente de la Internacional Socialista (IS). «Algunos pensaban que yo exageraba. Y nos hemos quedado cortos», ha expresado Santiago Abascal, por su parte, en cuenta de X, en relación a lo que ha apuntado el PIR acusando al PSOE de «lavar dinero» proveniente de la dictadura de Venezuela, para financiar al partido.