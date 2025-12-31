Hoy es la última noche del año y en muchas casas, se producirá esa mezcla de rutina y emoción que todos reconocemos. Cada familia tiene su forma de vivir la Nochevieja, pero lo normal es que todos acabemos mirando la televisión para no perdernos las Campanadas. Sin embargo, dónde ver precisamente las campanadas será tema de conversación también de muchos, así que vamos a ofrecerte una guía para que sepas quién las presenta en cada cadena, desde dónde se emiten y también que otras opciones tienes al margen de la televisión.

Lo cierto es que el fin del 2025 llega con varios movimientos en las cadenas, nuevos escenarios y algún cambio de última hora en los presentadores, que han reordenado parrillas y conexiones para estar en directo justo en el minuto clave. Como la oferta es cada vez más amplia y no todas las emisiones arrancan a la misma hora, conviene tener claro qué canal ofrece qué, sobre todo si estás pensando en seguirlo desde el móvil, desde casa o incluso desde una plaza llena de gente. En esta guía reunimos toda la información útil de hoy para ver las campanadas: la hora exacta del cambio de año, los rostros que estarán frente a la cámara y las opciones gratuitas para ver la retransmisión, ya sea por televisión o por Internet. La idea es sencilla: que llegues a las uvas sin prisas, sin dudas y sabiendo qué emisión encaja mejor contigo.

Horario y dónde ver las Campanadas en directo por TV, online y en vivo gratis hoy

El momento decisivo llegará a la medianoche: 00:00 horas en la península y Baleares. Sin embargo, las cadenas empiezan a calentar el ambiente bastante antes, normalmente desde las 23:30 o incluso unos minutos previos, así que si no quieres perderte nada, conviene encender la tele o abrir la app elegida con un poco de margen.

Para que tengas una idea de cómo será la retransmisión por televisión, te dejamos las cadenas principales que ofrecen las campanadas este año y cuáles van a ser sus presentadores.

La 1

Este año RTVE vuelve a la Puerta del Sol, aunque con un trío que no estaba en las quinielas iniciales. Chenoa será la encargada de conducir la noche junto a David y José Muñoz, los dos componentes de Estopa, que entraron en el especial tras la baja médica de los presentadores anunciados (Andreu Buenafuente y Silvia Abril) en un primer momento.

Atresmedia (Antena 3, laSexta y Atresplayer)

Antena 3 mantiene su apuesta más reconocible: Cristina Pedroche y Alberto Chicote. Esta pareja televisiva cumple ya diez años dando las Campanadas y se ha convertido en una especie de cita dentro de la cita. Su retransmisión, también desde la Puerta del Sol, cuenta además con ese momento tan comentado cada año: el vestido elegido por Pedroche, siempre rodeado de expectación.

Mediaset España (Telecinco y Cuatro)

Mediaset rompe con la tradición madrileña y se desplaza al Pirineo aragonés, concretamente a la estación de esquí de Formigal-Panticosa. Allí estarán Sandra Barneda y Xuso Jones, en un formato menos clásico, pensado para mostrar ambiente de nieve, celebraciones al aire libre y una puesta en escena distinta a la habitual.

Canales autonómicos y otras emisiones regionales

Las televisiones autonómicas también ofrecen sus propias Campanadas, cada una con su estilo y su lugar emblemático:

Telemadrid contará con Mónica Martínez, Poty Castillo e Irene, participante de El Camping.

contará con En À Punt , la retransmisión llega desde la Plaza del Ayuntamiento de Utiel , con María Fuster y Ferran Cano .

, la retransmisión llega desde la Plaza del Ayuntamiento de , con y . TV3 celebra las campanadas de nuevo con Laura Escanes y Miki Núñez como ya hiciera el año pasado.

celebra las campanadas de nuevo con como ya hiciera el año pasado. Canal Extremadura conecta desde Plasencia con Sandra Majada , Raúl Otero y Blanca García .

conecta desde con , y . Para Canal Sur las campanadas las darán Toñi Moreno y Enrique Moreno .

las campanadas las darán . En IB3, el cambio de año se vive desde Palma de la mano de David Ordinas y Magdalena Serra.

Dónde ver las Online

Si vas a seguirlo desde el móvil o desde una Smart TV conectada, estas son las opciones gratuitas o con registro sencillo:

RTVE Play , con la señal en directo de La 1.

, con la señal en directo de La 1. Atresplayer , donde podrás ver Antena 3 y laSexta en vivo.

, donde podrás ver Antena 3 y laSexta en vivo. Mediaset Infinity , con acceso a Telecinco y Cuatro.

, con acceso a Telecinco y Cuatro. Plataformas de TDT por Internet, como Tivify en su plan gratuito, que permiten ver varios canales sin antena.

Muchos canales también activan directos en YouTube y otras plataformas de vídeo para quienes prefieren una emisión más accesible desde cualquier dispositivo.

En el último día del año, la tradición marca seguir las campanadas por televisión, especialmente desde la Puerta del Sol, algo que muchos madrileños podrán hacer en vivo y en directo, pero que desde el resto de España se celebra gracias a cadenas como La 1 o Antena 3. Pero como vemos, las opciones son muchas así que sólo basta elegir y disfrutar de un fin de año por todo lo alto, comerse las uvas a las 00:00 horas y brindar por el 2026.