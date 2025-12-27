Campanadas 2025 en Madrid: horario, quién las da, dónde son, entradas y cómo llegar a la Puerta del Sol

Ahora que se acerca el 31 de diciembre, la Puerta del Sol se convierte en el lugar de Madrid al que apuntan todas las miradas. Las Campanadas 2025 volverán a reunir a miles de madrileños en un enclave que ya es mítico y aquellos que no puedan estar físicamente, las podrán seguir por televisión. De este modo si no te quieres perder nada o si tienes pensado ir, esta es la información que necesitas sobre las Campanadas en Madrid.

Cada fin de año, miles de personas, no sólo de Madrid, sino también extranjeros y quienes llegan desde otros puntos de España, se acercan para vivir el ritual de siempre: mirar el reloj de la Casa de Correos en la Plaza del Sol, escuchar los cuartos, preparar las uvas y recibir el año nuevo entre abrazos y confetis. El día anterior, el 30 de diciembre, las Preuvas sirven de ensayo para quienes quieren disfrutar del ambiente sin tanta presión ni tantos nervios. Y aunque la tradición de las doce uvas tiene más de un siglo, lo cierto es que sigue conservando ese toque de emoción que hace que la plaza se llene año tras año. Entre la bajada de la bola, el carillón y las campanadas, Sol se convierte en el corazón simbólico de la Nochevieja española y conviene saber bien todos los horarios y también cómo llegar y hasta dónde aparcar.

Horario y qué días son las Campanadas 2025 en Madrid

Las Campanadas de Madrid tienen lugar, como cada año, el 31 de diciembre en la Puerta del Sol. Desde primeras horas de la tarde comienzan a llegar visitantes, aunque es por la noche cuando se activan los controles de acceso y se regula la entrada según el aforo disponible. El año pasado fue de 15 000 personas. Un día antes, el 30 de diciembre, se celebran las Preuvas, una cita que ya forma parte del calendario y que atrae a miles de asistentes que prefieren un ambiente más relajado.

Quién da las campanadas en la Puerta del Sol

En la Puerta del Sol no hay presentadores oficiales dando las Campanadas desde la plaza. El protagonismo está en el público y en el reloj de la Casa de Correos. Quienes siguen el momento desde casa sí pueden elegir entre distintas cadenas, ya que tanto RTVE como Atresmedia retransmiten la llegada del Año Nuevo desde Sol.

En TVE, las Campanadas de este año las ofrecerán Chenoa y el dúo Estopa, después de la baja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril por motivos de salud. Será la primera vez que ambos artistas asuman la retransmisión más seguida de la televisión pública. Por su parte, Atresmedia también volverá a emitir las Campanadas desde Sol, con Cristina Pedroche (y el misterio de si vestido un año más) y Alberto Chicote para Antena 3 y La Sexta. Cada cadena imprime su propio estilo, pero todas comparten el mismo epicentro: la plaza más simbólica de Madrid en Nochevieja.

Entradas y quién puede ir a las Campanadas 2025

La celebración en la Puerta del Sol es gratuita y no requiere entrada. El acceso está abierto a cualquier persona hasta completar el aforo permitido, que el año pasado fue de 15 000 asistentes. Una vez alcanzado ese límite, los accesos se cierran y ya no se permite entrar.

Para garantizar la seguridad, hay controles en los que se revisan mochilas y se impide acceder con envases de vidrio u objetos peligrosos. Por eso es habitual que mucha gente llegue con bastante antelación, sobre todo quienes quieren estar en la zona central de la plaza.

Dónde son las Campanadas en Madrid

Las Campanadas se celebran frente al reloj de la Real Casa de Correos, en plena Puerta del Sol (28013 Madrid). Es una de las zonas más transitadas del centro, rodeada de hoteles, comercios y algunos de los puntos más visitados de la ciudad. Pertenece a la zona turística de Sol / Gran Vía y está perfectamente comunicada por transporte público.

Cómo ir a la Puerta del Sol

La forma más práctica de llegar el 31 de diciembre es utilizar el transporte público. El tráfico en superficie suele restringirse en la tarde del 31 y el acceso con coche resulta complicado. Metro, autobús y Cercanías garantizan movilidad incluso con dispositivos especiales de seguridad.

Cómo ir a las Campanadas en autobús

Si quieres ir en autobús, tienes muchas líneas que te dejan en la zona de Sol: 001, 002, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 15, 20, 26, 32, 46, 50, 51, 52, 53, 65, 74, 75, 146, 147, 148, 150, M1, M3 y los nocturnos N16, N18, N19, N20, N21 y N26. Es posible que algunas sufran desvíos o limitaciones por cortes de tráfico, por lo que conviene revisar los avisos de la EMT antes de salir.

Cómo ir a las Campanadas en Metro de Madrid

Si prefieres el metro, la estación más cercana es Sol (Líneas 1, 2 y 3). Es la opción más rápida y directa, aunque puede haber cierres puntuales por control de aforo en determinados momentos de la noche. Como alternativas a pocos minutos a pie se encuentran Gran Vía, Sevilla, Callao o Tirso de Molina. También se puede llegar en Cercanías mediante la estación Madrid-Sol.

Cómo llegar y dónde aparcar

El acceso en coche no es recomendable. En Nochevieja se amplían las restricciones de tráfico y los alrededores de Sol permanecen cerrados durante horas. Quien decida conducir puede dejar el vehículo en aparcamientos cercanos como los de Plaza Mayor, Jacinto Benavente o las Descalzas, y continuar a pie.

Otra opción es BiciMAD, con bases próximas en Calle Carretas, Calle Mayor, Plaza de Celenque y Abada, una alternativa útil para evitar atascos y llegar directamente al centro.