Giro en la zona azul en Valencia: el nuevo cambio que te va afectar en Fallas 2026 y cómo puedes aparcar

Valencia ya está inmersa en las Fallas 2026 después de su primer fin de semana fallero, en el que se ha celebrado la primera mascletá de las muchas que acontecerán en la plaza del Ayuntamiento hasta el próximo jueves 19 de marzo. El consistorio valenciano también ha confirmado cambios en la zona azul con motivo de estas fiestas populares. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva normativa y las calles en las que no se podrá aparcar en Valencia con motivo de las Fallas 2026.

La Junta del Gobierno local aprobó y publicó el pasado 23 de enero en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el Bando de Fallas 2026 que regula el funcionamiento de estas fiestas en la capital de la Comunidad Valenciana. En más de 100 páginas se recoge toda la regulación de las comisiones falleras y la nueva normativa que imperará en la ciudad durante los días más importantes de las Fallas 2026. Uno de los cambios más importantes tiene que ver con el cambio de la zona azul y los sitios en los que estará prohibido circular y aparcar en la localidad durante los días fuertes de las fiestas.

El Ayuntamiento deja claro en el Bando de Fallas 2026 que el Servicio de Estacionamiento Regulado con Limitación Horaria quedará modificado desde las 09:00 h. del día 9 de marzo hasta las 09:00 h. del día 20 de marzo en todo el término municipal de la siguiente manera:

Zona azul: Se suspende la regulación horaria.

Zona naranja: pasará a ser exclusiva para residentes las 24 h del día.

Zona verde: mantendrá su funcionamiento habitual.

Dónde no se podrá aparcar durante las Fallas 2026

El Bando de Fallas también aclarará que durante los actos de las Fallas de Valencia 2026 existirán unas vías de emergencia, vías de evacuación y vías de ocupación del público donde no estará permitido el aparcamiento.

Por ejemplo, las vías de emergencia en el Ayuntamiento de Valencia, donde todos los días se realizarán las mascletás a las 14.00 horas, estarán ubicadas en las siguientes calles:

Calle Sangre y calle Garrigues hasta su cruce con la avenida del Oeste.

Calle Barcas y calle Pintor Sorolla hasta su cruce con las calles Universidad y Doctor Romagosa.

Un carril de circulación de la Avda. Marqués de Sotelo desde aproximadamente su cruce con pl. Ayuntamiento hasta la altura de la puerta de entrada del IES Lluís Vive.

Un carril de circulación de la avenida Marqués de Sotelo desde su cruce con la plaza del Ayuntamiento hasta su enlace con la calle San Pablo.

Las vías de evacuación serán las siguientes:

Calle Periodista Azzati.

Calle Roger de Lauria, entre plaza del Ayuntamiento y calle Pascual y Genís.

Calle En Llop.

Calle Cotanda.

Calle Barcelonina entre plaza del Ayuntamiento y calle Moratín.

Calle San Fernando.

Las vías de ocupación del público estarán ubicadas en los siguientes puntos:

Plaza del Ayuntamiento.

Calle San Vicente Mártir, entre plaza del Ayuntamiento y calle Paz.

Avenida María Cristina, entre plaza del Ayuntamiento y calle Calabazas.

Calle Correos.

Avenida Marqués de Sotelo (excepto el carril de circulación establecido como vía de emergencia).

Calle Ribera.

Paseo de Russafa.

Sí que estará permitido aparcar durante las Fallas de Valencia 2026 en:

Avenida Oeste (entre pl. San Agustín y c/ Requena) para vehículos Alcaldía, Falleras Mayores de València y primeras autoridades.

Poeta Querol y Marqués de Dos Aguas (entre C/ Paz y C/ Pintor Sorolla), en ambos lados, resto vehículos autorizados.

Calle Huesca, desde calle Nuestra Señora de Gracia hasta la calle Quevedo.

La Junta de Gobierno Local también informó que, «con el fin de que quienes nos visitan puedan estacionar su vehículo en zonas exteriores al área restringida», en las entradas a la ciudad se colocará señalización de acceso a las siguientes zonas de aparcamientos:

Para el acceso desde la V-21 (Castellón y Barcelona): av. Aragón, zona Universidad Politécnica y campus de Tarongers.

Para el acceso desde la V-31 (Alicante y Albacete): zonas de la av. Hermanos Maristas y av. Antonio Ferrandis.

Para el acceso desde la A-3 (Madrid): zonas de c/ Tres Forques, av. Tres Cruces y c/ Campos Crespo.

Para el acceso desde la CV-35 (Ademuz): las manzanas comprendidas entre la av. Maestro Rodrigo, la av. Burjassot, la av. Menéndez Pidal y la av. Tirso de Molina.

Restricciones para aparcar en las Fallas 2026

El pasado viernes, con motivo de la Cabalgata del Ninot que se celebró el sábado 28 de marzo, el Centro de Gestión de Tráfico recordó que, desde el pasado día 21 de este mes a las 22:00 horas y hasta el 20 de marzo a las 4:00 horas, se han establecido también restricciones de estacionamiento con motivo de las mascletás y disparos pirotécnicos previstos en la plaza del Ayuntamiento. La prohibición afecta a toda la plaza del Ayuntamiento, así como a las calles adyacentes, que son las siguientes: