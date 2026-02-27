Calendario pirotécnico de Fallas 2026: mascletás y fuegos artificiales

Este 1 de marzo se celebrará la primera mascletá de las Fallas de Valencia 2026. Desde el domingo y hasta el próximo jueves 19 de marzo tendrá lugar este acto que, como suele ser habitual durante todos los años, se celebrará en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, donde también tendrán lugar los espectáculos pirotécnicos nocturnos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las mascletás y el calendario pirotécnico de las Fallas de Valencia 2026.

Valencia ya huele a pólvora. El pasado domingo 22 de febrero fue el pistolezado de salida de las fiestas populares de la ciudad con la celebración de la Crida, en la que las falleras mayores realizaron el pregón de las Fallas de Valencia 2026. El 1 de marzo se celebrará la primera mascletá en la plaza del Ayuntamiento a las 14.00 horas y, de forma consecutiva, hasta el 19 de marzo tendrá lugar este acto. Como suele ser habitual, la pólvora volverá a ser protagonista en la ciudad, donde también se celebrarán varios espectáculos pirotécnicos nocturnos, en la plaza del Ayuntamiento y el castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete.

En las Fallas de Valencia 2026 también tendrá lugar el domingo 15 de marzo El Alba de las Fallas en toda la ciudad, que se culminará con un espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento. Este será uno de los puntos fuertes en lo que se refiere al calendario pirotécnico y de mascletás de las Fallas de Valencia 2026.

Mascletás y calendario pirotécnico en Fallas 2026

Domingo 1 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

20.00 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento.

Lunes 2 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

Martes 3 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

Miércoles 4 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

Jueves 5 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

Viernes 6 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

23:59 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento.

Sábado 7 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

23:59 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento.

Domingo 8 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

20:00 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento.

Lunes 9 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

Martes 10 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

Miércoles 11 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

Jueves 12 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

20:00 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento.

Viernes 13 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

23:59 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento.

Sábado 14 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

23:59 horas: Espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento.

Domingo 15 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

23:59 horas: L’Alba de las Fallas en toda la ciudad y espectáculo pirotécnico nocturno en la plaza del Ayuntamiento.

Lunes 16 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete.

Martes 17 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete.

Miércoles 18 de marzo

14:00 horas: Mascletá en la plaza del Ayuntamiento.

23:59 horas: Nit del Foc y castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete.

Jueves 19 de marzo