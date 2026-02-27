Cielos poco nubosos por la mañana en toda la provincia, pero a medida que avance el día, se espera un aumento de nubes y la posibilidad de lluvias dispersas y chubascos aislados al final de la jornada. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables o en ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán, especialmente en la mitad sur de Álava. El viento será flojo por la mañana, cambiando a noroeste por la tarde, con intervalos moderados en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y lluvias intensas por la tarde

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias intensas por la tarde y noche. A primera hora, la temperatura ronda los 9 grados, con una sensación térmica que apenas se eleva, mientras el viento sopla suavemente del norte a unos 10 km/h. La humedad, que se siente pesada en el ambiente, alcanzará su punto máximo, haciendo que el día se sienta más fresco de lo habitual.

Ya por la tarde, el termómetro subirá hasta los 20 grados, pero no habrá tregua para los que esperaban un respiro. Las nubes se irán acumulando y la probabilidad de chubascos se intensificará, convirtiendo la tarde en un espectáculo de agua. Con el sol ocultándose a las 18:57, la noche se presentará cargada y húmeda, invitando a buscar refugio en casa mientras el viento puede llegar a soplar con rachas más intensas.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 9 grados, mientras el viento sopla con fuerza desde el norte, creando una sensación de frío que invita a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se dispara al 100% en la tarde-noche, con lluvias intensas que podrían acompañarse de rachas de viento de hasta 30 km/h. La temperatura máxima alcanzará los 19 grados, pero la alta humedad, que puede llegar al 95%, hará que la sensación térmica sea más baja. Es un día para no olvidar el paraguas y prepararse para un cambio brusco en el tiempo.

Guecho: cielo cubierto y lluvia inminente

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente cubierto y temperaturas frescas que rondan los 10 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 9 grados y aunque no se espera lluvia en las primeras horas, la humedad relativa alcanzará un 65%, lo que hará que el ambiente se sienta algo pesado. Sin embargo, la situación cambiará drásticamente por la tarde, cuando la probabilidad de lluvia se eleva al 100%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16 grados, pero la sensación térmica podría llegar a ser más cálida.

Con el viento soplando del norte a una velocidad media de 10 km/h, las ráfagas podrían llegar a los 30 km/h, así que se recomienda precaución. La tarde-noche se presentará muy húmeda, con un cielo completamente cubierto y una sensación térmica que podría hacer que el ambiente se sienta más frío. El sol saldrá a las 07:52 y se pondrá a las 18:58, brindando a los habitantes de Guecho unas 11 horas de luz, aunque la mayor parte del día estará marcada por la inminente lluvia.

Santurce: cielo variable y lluvias al caer la noche

El tiempo se presenta estable, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de la mañana y la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados y aunque se prevé lluvia en la tarde-noche, la mañana se mantendrá tranquila, con un leve viento del norte.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por el vecindario o realizar actividades al aire libre, aprovechando el ambiente sereno antes de que lleguen las lluvias. La sensación térmica será agradable, lo que invita a salir y disfrutar de la jornada.

Cielos cubiertos y lluvia intensa en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 9 grados. La sensación térmica es similar, por lo que es recomendable abrigarse bien al salir. A medida que avance el día, el tiempo empeorará notablemente, con una probabilidad de lluvia del 100% en la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 20 grados, pero no olvides llevar un paraguas, ya que la lluvia será intensa y persistente.