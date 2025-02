Todo lo que tienes que saber sobre las Fallas de Valencia: cuántas hay y cuáles son sus nombres

La ciudad de Valencia se transforma cada mes de marzo con la celebración de sus populares Fallas. Toda la ciudad, se convierte en un escenario de arte con grandes figuras que se preparan durante meses, pero que luego acaban bajo las llamas del fuego. Una de las celebraciones más especiales de España que además, está reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Durante varios días, Valencia se llena de monumentos falleros, espectáculos pirotécnicos, música y desfiles que atraen a miles de visitantes. Pero para entender bien esta festividad, es fundamental conocer cuántas fallas hay, sus nombres y qué sucede con ellas tras la gran fiesta.

Desde la tradición de la plantà hasta la esperada cremà, cada momento de las Fallas de Valencia tiene un significado especial. No hay un sólo barrio que no tenga su propia falla, y cada año la ciudad respira este ambiente festivo con más intensidad. Cada monumento es una obra de arte con una historia que contar, desde críticas políticas hasta representaciones satíricas de la sociedad. Si alguna vez te has preguntado cuántas fallas se plantan en Valencia, dónde se construyen antes de salir a las calles o qué pasa con la falla ganadora, aquí tienes todas las respuestas para entender en profundidad esta celebración tan arraigada en la cultura valenciana.

Cuántas Fallas hay en Valencia

En Valencia se plantan más de 350 fallas cada año. Esto se traduce en una ciudad completamente transformada durante las fiestas, con monumentos falleros en cada barrio y esquina que se preparan durante los meses previos. De hecho, nada más acabar la celebración de las fallas de este año (el 19 de marzo), ya se comenzarán a preparar los ninots de las fallas 2026,

Estas fallas están organizadas por comisiones falleras, que se encargan de la construcción, la temática y la financiación de cada monumento. No hay un solo rincón de Valencia donde no se respire el ambiente fallero, y es precisamente esta presencia masiva la que convierte a la ciudad en un museo al aire libre durante la semana grande de las Fallas.

La fiesta oficialmente empieza con la Crida, un evento en el que la Fallera Mayor invita a todos a disfrutar de las celebraciones. A partir de ahí, las calles de Valencia empiezan a llenarse de falleros y visitantes que esperan con ansias el 15 de marzo, cuando comienza la plantà.

¿Cuáles son los nombres de las Fallas de Valencia?

Entre las más de 350 fallas que se plantan cada año, hay algunas que destacan por su historia, ubicación o espectacularidad. Estas son algunas de las Fallas más importantes:

Fallas de la Sección Especial (las más grandes y famosas)

Falla Municipal – Plaza del Ayuntamiento

– Plaza del Ayuntamiento Falla L’Antiga de Campanar – Calle d’Aparicio Albiñana

– Calle d’Aparicio Albiñana Falla Plaza del Pilar – Plaza del Pilar

– Plaza del Pilar Falla Convento Jerusalén – Calle Convento Jerusalén

– Calle Convento Jerusalén Falla Na Jordana – Calle de Salvador Giner

– Calle de Salvador Giner Falla Sueca-Literato Azorín – Calle de Sueca

– Calle de Sueca Falla Reino de Valencia-Duc de Calabria – Calle del Duque de Calabria

– Calle del Duque de Calabria Falla Cuba-Literato Azorín – Calle Literato Azorín

– Calle Literato Azorín Falla Almirante Cadarso-Conde de Altea – Calle del Almirante Cadarso

Fallas de la Sección 1A (tambien muy destacadas)

Falla Espartero - Calle del Pare Jofré

- Calle del Pare Jofré Falla Mestre Gozalbo - Comte de Altea – Calle del Comte de Altea

- – Calle del Comte de Altea Falla San Vicente-Periodista Azzati - Calle del Periodista Azzati

- Calle del Periodista Azzati Falla Just Vilar-Mercat del Cabanyal – Calle de Francesc Baldomar

Calle de Francesc Baldomar Falla Mercado Central- Plaza del Mercat

Estas fallas suelen atraer a miles de visitantes por su espectacularidad y su elaboración minuciosa.

Dónde se guardan las fallas

Antes de la plantà, los monumentos falleros se construyen y almacenan en la Ciudad del Artista Fallero, una zona especializada donde trabajan los artistas encargados de dar forma a estas obras de arte. En estos talleres, los ninots y estructuras principales se crean y pintan hasta que finalmente son trasladados a las calles y plazas de Valencia.

Pero no todo se quema en la noche del 19 de marzo. Cada año se indulta un ninot por votación popular, y este se guarda en el Museo Fallero, donde se pueden ver los ninots salvados desde 1934.

¿Por qué se queman las fallas?

El origen de la cremà, que cierra las Fallas y que es el acto en el que se queman los ninots, se remonta a los antiguos carpinteros valencianos, quienes quemaban restos de madera y trastos viejos en honor a su patrón, San José. Con el tiempo, a estas hogueras se les añadieron figuras satíricas para criticar a la sociedad, dando lugar a la esencia de las Fallas actuales.

La quema simboliza además un acto de purificación: el fuego consume lo viejo para dar paso a un nuevo ciclo. Esta tradición se ha mantenido durante siglos y es el momento más emblemático de la festividad, con miles de personas presenciando la «cremà» en la noche del 19 de marzo.

¿Qué hacen con la falla ganadora?

Aunque todas las fallas acaban reducidas a cenizas, hay una excepción: cada año, el ninot indultat se salva del fuego por votación popular. Estos ninots se conservan como ya comentamos en el Museo Fallero, donde se exhiben junto con carteles y fotografías de ediciones pasadas.

La elección del ninot indultat se lleva a cabo en la Exposición del Ninot, donde cada comisión fallera presenta su mejor figura. El 15 de marzo se anuncian los ganadores, que se quedarán para siempre en el museo, mientras el resto de los ninots regresan a sus fallas para ser quemados.