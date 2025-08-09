Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente tras saltarse un semáforo en Palma

Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente tras saltarse un semáforo rojo en Palma, hechos por los que está siendo investigado por la Policía Local.

Se trata de un hombre español de 24 años de edad que está acusado de ser el presunto autor de un delito contra la seguridad vial, por casi triplicar la tasa de alcohol permitida, hacer caso omiso de una señal semafórica y chocar contra otro turismo en la madrugada del pasado domingo día 3 de agosto, en la calle Aragón.

En nota de prensa, la Policía Local ha informado que agentes de este cuerpo policial adscritos a la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC) han instruido un atestado contra este joven español como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. Los hechos ocurrieron la madrugada del 3 de agosto en la calle Aragón.

Una patrulla se desplazó al lugar tras recibir un aviso de un accidente de tráfico sin heridos en la salida de la Vía de Cintura (Ma-20). Según la reconstrucción de los hechos, el conductor investigado no respetó la fase roja del semáforo y colisionó con un turismo que se incorporaba correctamente desde la autovía.

Al ser sometido a la prueba de etilometría, el hombre dio un resultado positivo de 0,69 miligramos por litro de aire espirado, una tasa que casi triplica el máximo legal permitido (0,25 mg/l).

El hombre fue informado de su condición de investigado no detenido. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma ha dado cuenta de los hechos a la autoridad judicial a través del correspondiente atestado.