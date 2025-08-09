Un adolescente abre fuego en pleno Times Square de Nueva York: hay tres heridos

Un adolescente armado ha abierto fuego en plena plaza de Times Square, en Nueva York (EEUU), y ha dejado 3 heridos por los disparos del tiroteo este sábado. La Policía ha detenido como presunto autor de los hechos a un menor de 17 años, y ha recuperado el arma con el que el responsable ha sembrado el caos en el famoso enclave neoyorkino.

Fue una discusión verbal la que motivó al adolescente a disparar, tras cruzar varias palabras subidas de tono con los heridos. Por el momento, las autoridades desconocen si agresor y víctimas se conocían.

Según la información facilitada por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), las víctimas son una joven de 18 años, un varón de 19 y otro hombre de 65. Las autoridades también ha aclarado que todos se encuentran estables en el hospital Hospital Bellevue, la primera heridas en el cuello y los dos últimos con heridas de bala en las piernas. En ningún momento se ha temido por su vida.

La plaza de Times Square estaba tan concurrida como de costumbre, sobre las 1:20 horas (local), cuando el menor abrió fuego y provocó la estampida de la gente que huía alertada.

La policía, presente siempre en la zona por tratarse de un enclave turístico y masificado de Nueva York, aun a esas horas de la madrugada, ha reaccionado rápidamente. Los presentes han podido ver cómo rodeaban un vehículo, en el que iría el arrestado, y cómo atendían a los heridos.

Además, los coches que se encontraban allí dejan testimonio de lo ocurrido: en varios de ellos se han apreciado el impacto de las balas.

Tiroteos masivos

Recientemente, otro tiroteo en el estado sobrecogió a la población: un hombre de 27 años, procedente de Nevada, concretamente de Las Vegas, entró en el edificio que alberga las sedes de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano) y del banco de inversión Blackstone y mató a cinco personas con un rifle.

Además, dos empleados de la Embajada de Israel en Washington (EEUU) fueron asesinados a tiros pocas semanas antes. El atacante, que se desplazó desde Chicago tras planear el crimen, abrió fuego contra ellos al grito de «free, free Palestine!» («¡Palestina libre!»). Las víctimas israelíes salían de un evento en el Museo Judío de la capital de Estados Unidos.

En lo que va de año, se han registrado 250 tiroteos masivos en Estados Unidos. De media, al menos cuatro personas reciben el impacto de las balas en cada uno de ellos -sin contar a los atacantes-, según datos aportados por la organización civil Gun Violence Archive.

La delincuencia es un tema electoral clave para la ciudad más grande de Estados Unidos, que celebrará elecciones a la alcaldía en noviembre.