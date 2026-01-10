EEUU amaga con atacar Irán para fulminar la dictadura de los ayatolás mientras bombardea al ISIS en Siria

Donald Trump ha destacado este sábado 10 de enero por la noche que está «dispuesto a ayudar a los iraníes» que protestan contra el régimen de los ayatolás, mientras su administración comenzaba a debatir cómo llevar a cabo un ataque militar contra el país. Los funcionarios del Gobierno estadounidense estaban considerando atacar múltiples objetivos militares iraníes. Trump también podría autorizar operaciones encubiertas de la CIA para desestabilizar Teherán o dar luz verde a Israel para que lanzara sus propios ataques contra el régimen. Su declaración en redes sociales ha coincidido con el ataque de EEUU en Siria contra el grupo terroristas Estado Islámico (ISIS) en Siria.

Trump ha destacado este sábado que Irán estaba «buscando la libertad» y que Estados Unidos estaba «dispuesto a ayudar». El comentario ha sido recogido por Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, que lo ha difundido en redes sociales.