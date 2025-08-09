Dos muertos tras caer una avioneta en picado en Valencia

Dos personas han muerto este sábado en un accidente de avioneta, tras perder el control de la nave, que ha caído en picado y se ha estrellado en Requena (Valencia).

Las dos víctimas del accidente aéreo eran los únicos ocupantes que viajaban en la avioneta, piloto y copiloto. Habían despegado en el aeródromo de Requena, El Rebollar, ubicado en una aldea en las proximidades de la ciudad.

Una vez en el aire, en una zona de monte del Pontón de Requena, el piloto ha perdido el control y la avioneta ha caído en picado, hasta estrellarse sobre la ladera del monte.

Además, la avioneta se ha visto envuelta en llamas a consecuencia del impacto, dado que el lugar del siniestro tiene a una distancia de 10 metros una zona de pinos y está a apenas 2 kilómetros de la Aldea de los Duques. La nave ha quedado completamente calcinada. En cuanto al incendio, los bomberos han logrado sofocarlo.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado 4 dotaciones de bomberos, una unidad del servicio de bomberos forestales, una patrulla de la Guardia Civil, otra de la Policía Local y una ambulancia del SAMU.

El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha recibido la alerta sobre las 11:25 horas. En ella avisaban de la colisión de una avioneta en una zona de monte del Pontón de Requena, a la altura del kilómetro 443 de la carretera N-332.

Pese al rápido despliegue de medios, los servicios sanitarios únicamente han podido certificar la muerte de los dos ocupantes que viajaban en la avioneta. Por el momento, se desconoce por qué ha perdido el control hasta estrellarse.