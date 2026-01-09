EEUU está vertiendo toneladas de agua de mar en la tierra y esto es lo que piensan los expertos

Toneladas de agua de mar en la tierra está vertiendo EEUU ante una opinión muy clara de los expertos. Lo que está haciendo este gran país con el agua del mar, puede resultar hasta sospechoso, si tenemos en cuenta los efectos que podría provocar. Debe haber una razón que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. De un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que marcará el futuro de la humanidad en estos días que tenemos por delante.

La Sociedad Americana de Ingeniería Civil nos explica esta forma de conseguir desalinizar agua del mar para poder consumirla que están realizando en EEUU: «Para abordar estas preocupaciones, OceanWell, una empresa con sede en California, se ha centrado en desarrollar un enfoque más sostenible para la desalinización de los océanos mediante el aprovechamiento de dispositivos de vainas de aguas profundas. Robert Bergstrom, CEO de la organización, dijo que ha estado en el espacio de desalinización durante mucho tiempo y ha trabajado durante décadas para crear una solución que minimice el impacto ambiental en el mar y en tierra. «California tiene un problema de agua tan obvio, y una solución tan obvia con el océano allí mismo», dijo. «Pero cosas como las fuertes corrientes de salmuera y la incapacidad de filtrar pequeños organismos marinos» han sido durante mucho tiempo barreras. «Estamos desarrollando un sistema totalmente diferente que deja la vida marina en el océano con el menor manejo posible y también disminuye la fuerza de la salmuera creada».

Siguiendo con la misma explicación: «El sistema OceanWell emplea cápsulas cilíndricas únicas, que se colocan a profundidades de unos 400 m bajo el nivel del mar, para capturar agua. La presión hidrostática natural a esa profundidad impulsa un proceso de ósmosis inversa, eliminando sales, bacterias, virus, pesticidas y plásticos para producir agua potable fresca. «Tienes agua de mar que entra en la cápsula y pasa por una serie de pantallas cada vez más finas. Ese (proceso) nos permite reducir la cantidad de escombros en el agua», así como las moléculas de sal más grandes, sin perturbar la vida oceánica, señaló Bergstrom. Las cápsulas también están equipadas con bombas de baja presión que mueven el agua desalinizada a la infraestructura en tierra. Bergstrom dijo que este enfoque reduce los requisitos de energía observados en los sistemas terrestres existentes en un 40 %.

Cada cápsula tiene el poder de generar aproximadamente 1 millón de galones de agua dulce por día, y el enfoque modular del sistema significa que los distritos de agua como Las Virgenes podrían construir potencialmente una granja de agua con tantas vainas como sea necesario para abastecer a la zona con su agua potable. «Con la desalinización tradicional, necesitas construir una planta a cierta capacidad, y todo está dimensionado a esa capacidad», dijo Bergstrom. «En el nuestro, construyes el marco básico y luego puedes agregar más (pods) sobre la marcha».