‘De Viernes’ confirma a sus invitados para hoy, viernes 9 de enero

No es ningún secreto que De Viernes, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que este equipo, capitaneado por Bea Archidona y Santi Acosta, hace todo lo que está en su mano para conseguir las entrevistas más buscadas en el mundo del corazón. En la entrega emitida la semana pasada, los colaboradores pudieron charlar con Noelia López, viuda del futbolista José Antonio Reyes, José María Almoguera y Junko, la que fuese pareja de Bernardo Pantoja. Así pues, es el momento más que perfecto para descubrir la lista completa de invitados de De Viernes para hoy, viernes 9 de enero.

Rocío Flores

La hija de Antonio David Flores rompe su silencio después de que la justicia le haya dado la razón en su demanda contra los creadores de Rocío, contar la verdad para seguir viva, el documental de Rocío Carrasco. Y todo por un delito de revelación de secretos. En este Scoop, la joven dará a conocer el infierno que ha vivido durante todos estos años, después de que su vida fuese expuesta y, por consiguiente, haya recibido durísimas críticas. Así pues, explicará lo que ha supuesto para ella esta decisión judicial y las consecuencias psicológicas que ha acarreado esta situación.

Ana Obregón

Se sienta en De Viernes para responder a la gran cantidad de críticas que ha recibido en las últimas semanas. Entre otras cuestiones, por la nueva portada que ha protagonizado junto a su nieta. Además, se pronunciará sobre su verdadero vínculo con Jeffrey Epstein y el revuelo generado tras el artículo publicado en The New York Times. Lejos de que todo quede ahí, Ana Obregón también romperá su silencio respecto a cómo se encuentra su ex cuñada Paloma Lago después de que se archivase la denuncia que presentó por presunta agresión sexual contra un ex consejero de la Xunta de Galicia.

Raquel Mosquera

Después de varios meses de especulaciones, la ex mujer de Pedro Carrasco, finalmente, compartirá todos los detalles sobre los motivos por los que su marido se encuentra en prisión. Es más, la peluquera se sincerará con Bea Archidona y Santi Acosta respecto a cómo se siente y cómo se está viendo obligada a hacer frente a uno de los momentos más duros y complicados de su vida.

Estamos ante una entrega de De Viernes clave, en la que han puesto toda la carne en el asador al tener en cuenta la gran apuesta que tiene su principal competidor, que es Antena 3. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al estreno de la sexta temporada de El Desafío que, entre sus fichajes estrella, se encuentra María José Campanario.

No te pierdas la nueva entrega de De Viernes, presentada por Bea Archidona y Santi Acosta, este viernes, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.