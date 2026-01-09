Pedro Sánchez planea con Delcy Rodríguez «una agenda bilateral amplia» entre Moncloa y la dictadora

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha agradecido públicamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, la «valiente postura» del Ejecutivo de España tras condenar el ataque militar estadounidense contra Caracas el pasado fin de semana —una operación que desencadenó la captura del narcodictador chavista Nicolás Maduro y dejó más de un centenar de muertos, según cifras oficiales venezolanas. Entre ellos, 32 cubanos, a pesar de que La Habana siempre ha negado que oficiales de inteligencia ayudasen a la narcodictadura venezolana. Pedro Sánchez planea así con Delcy Rodríguez «una agenda bilateral amplia» entre Moncloa y la dictadora.

A través de un comunicado publicado en su canal de Telegram, Rodríguez ha expresado su reconocimiento por el gesto de Sánchez y ha subrayado la importancia de la condena de España a lo que Caracas califica de «agresión». Asimismo, ha anunciado que ha planteado al socialista español trabajar conjuntamente en una «agenda bilateral amplia y beneficiosa para ambos pueblos y gobiernos» entre el socialista y la narcodictadura chavista.

Rodríguez ha explicado que, durante la conversación con Sánchez, también ha reafirmado la política de Venezuela de enfrentar la crisis por la vía diplomática y pacífica, de acuerdo con los principios de la diplomacia bolivariana y la preservación de la soberanía. Pedro Sánchez ha optado por alinearse políticamente con la narcodictadura chavista, ignorando la represión, los presos políticos y el drama humanitario que asfixia al país desde hace años.

Sánchez ha vuelto así a mirar hacia otro lado ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos, optando por un discurso diplomático que blanquea a una dictadura señalada por organismos internacionales. Para el presidente del Gobierno español, la prioridad no parecen ser los presos políticos ni la democracia, sino mantener una relación fluida con el chavismo, incluso en uno de sus momentos más delicados.

La conversación entre Sánchez y la líder narcochavista se ha producido este viernes, el mismo día en el que Trump ha marcado en rojo una reunión con los altos representantes de las grandes petroleras para empezar a trabajar en la reconstrucción de Venezuela.

Trump ofrece a las petroleras garantías de seguridad, control operativo y beneficios a largo plazo para explotar uno de los mayores yacimientos de crudo del planeta. El mensaje es claro: inversión, poder y geopolítica. Frente a eso, la estrategia de Sánchez se limita a declaraciones formales, condenas selectivas y gestos de complicidad con figuras como Delcy Rodríguez, la misma dirigente que en 2020 entró en España pese a tener prohibido el acceso al espacio Schengen.