PP y Vox se encomiendan a una negociación exprés de una decena de medidas de calado en vivienda y catalán

PP y Vox han pactado en Baleares varias enmiendas que se introducirán al proyecto de ley de proyectos estratégicos, entre ellas medidas para limitar las ayudas sociales, pero han dejado fuera rebajas fiscales que presentarán los populares. Según han explicado los portavoces de Vox y de PP, Manuela Cañadas y Sebastià Sagreras, respectivamente, las enmiendas acordadas hacen referencia al acuerdo de presupuestos de 2025, mientras que las que han quedado en el aire se hablarán en otra negociación.

No obstante, el popular ha considerado que sería «muy difícil de entender» que los de Santiago Abascal no apoyaran estas rebajas fiscales, entre las que se encuentra la deducción a propietarios que no suban el precio del contrato de alquiler por encima del IPC.

Las enmiendas que ha registrado Vox y que han sido pactadas con el PP introducen límites en las ayudas sociales. En concreto, para exigir tres años de residencia legal en España para acceder a la renta social garantizada y a la renta de emancipación en el caso de los menores extutelados.

El portavoz del PP ha expuesto que estas dos modificaciones se enmarcan en el pacto presupuestario con Vox y que buscan «evitar el efecto llamada».

También se incluyen en este bloque las exenciones al catalán anunciadas la semana pasada, así como la creación de la oficina antiokupación, ya presupuestada.

Una decena de medidas a negociar

La negociación entre ambas formaciones para introducir estas enmiendas ha dejado fuera otras medidas que el PP pretende sacar adelante. «Iremos hablando enmienda por enmienda», ha dicho la portavoz de Vox.

Estas rebajas fiscales que presentarán los populares proponen ampliar los umbrales de bonificación del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), de manera que las viviendas de hasta 331.000 euros en Mallorca y Menorca puedan beneficiarse de las bonificaciones en la compra de la primera vivienda.

También registrarán enmiendas para la rebaja del impuesto sobre actos jurídicos documentados (AJD), en concreto, para eliminarlo para menores de 30 años y personas con discapacidad en la compra de la primera vivienda, y reducirlo al 0,5% para menores de 36 años, familias numerosas y monoparentales. Además, ha explicado Sagreras, plantean una reducción del 50% tanto del ITP como del AJD en la compra de vivienda a precio limitado.

Entre estas enmiendas se encuentra la deducción que planteó el Govern hace unas semanas para evitar subidas en los contratos de alquiler que se renuevan este año. Se trata de una deducción de hasta 800 euros por vivienda y de hasta 2.000 euros por contribuyente para los propietarios que no incrementen los precios por encima del IPC.

Por otro lado, los de Santiago Abascal han registrado otras enmiendas que tampoco cuentan con el apoyo del PP. Una de ellas reclama una modificación legislativa para que los topónimos de las Islas tengan como forma oficial tanto la castellana como la catalana.

Sobre esta iniciativa, Sagreras ha asegurado que es la primera vez que tiene conocimiento de ella y que, según parece, va en contra de la ley de normalización lingüística, de modo que su partido votará en contra.

Entre otras de las muchas enmiendas que se abren a la negociación está la incorporación de militares a las policías locales o una normativa antiokupas en las instalaciones hoteleras de las islas.