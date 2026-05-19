Viagra, cocaína o ketamina: el narco-cotillón de una fiesta de cumpleaños en Ibiza desmantelado por la Policía

Cocaína, ketamina, marihuana y viagra. Cualquiera pensaría que se trata de una redada en un narcopoblado como el de Son Banya, pero realmente era el curioso cotillón de una fiesta de cumpleaños que se celebró durante la madrugada de este martes en un local de ocio de Ibiza. Cuatro hombres acabaron detenidos por un delito de tráfico de drogas.

Los hechos ocurrieron concretamente en un establecimiento de la isla ubicado en la calle Carlos III, en la zona de Es Pratet. Un vecino de la zona alertó a la Policía Local por las molestias que le ocasionaba el ruido procedente del establecimiento donde se estaba celebrando el cumpleaños.

Por ello, los agentes se desplazaron hasta el lugar para comprobar qué estaba ocurriendo dentro de dicho local. A su llegada, los agentes se encontraron una gran concentración de personas tanto en el interior como en el exterior del inmueble. Según el responsable, tan sólo estaban celebrando un cumpleaños.

Sin embargo, estas declaraciones no disiparon las sospechas que tenían los agentes, quienes detectaron rápidamente que el establecimiento carecía de extintores y que no contaba con personal de control habilitado, por lo que rápidamente decidieron realizar una inspección más profunda para ver si se estaban produciendo más irregularidades.

Fue entonces cuando detectaron varias bolsas y mochilas con sustancias estupefacientes. En total se intervinieron un total de 100 gramos de cocaína y pequeñas cantidades de ketamina, hachís y viagra. Además, los agentes se incautaron de 2.598 euros en efectivo.

Tanto el responsable del local como los supuestos trabajadores, todos ellos hombres de entre 31 y 52 años y nacionalidad argentina, sueca, portuguesa e italiana, fueron arrestados como supuestos autores de un delito de tráfico de drogas.

Todos fueron trasladados a la comisaría de la Policía Nacional para su posterior puesta a disposición judicial. La Policía Local ha iniciado los expedientes sancionadores oportunos en materia de ordenanzas municipales contra el local por los incumplimientos e irregularidades detectadas.