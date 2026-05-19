Un proyecto mallorquín que regala sonrisas a niños de República Dominicana llega a Fibwi TV

Este jueves 21 a las 21:30 horas, Fibwi TV estrenará un reportaje especial grabado en República Dominicana centrado en la labor solidaria de Fundación La Matica, una entidad que trabaja con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad bajo una filosofía tan sencilla como transformadora: ayudar a una sola persona ya merece la pena.

El documental acerca al espectador al día a día de educadores, voluntarios y profesionales que acompañan a menores, ofreciéndoles apoyo, escucha y nuevas oportunidades de futuro. A través de testimonios reales y escenas cargadas de emoción, el reportaje refleja el impacto humano de un proyecto que apuesta por la cercanía, la empatía y el compromiso social.

Inspirado en el símbolo de la «Estrella de Mar», Fundación La Matica defiende la idea de que cada pequeño gesto puede marcar una diferencia importante en la vida de una persona. Una filosofía que se traduce en acciones concretas y en un acompañamiento constante a quienes más lo necesitan.

El especial muestra historias reales de superación y solidaridad, poniendo el foco en la capacidad transformadora de iniciativas sociales que continúan generando esperanza y nuevas oportunidades en comunidades vulnerables de República Dominicana.

La ONG nació bajo el nombre de AEA Solidaria, pero actualmente atraviesa una nueva etapa en la que quiere reforzar la identidad de su principal proyecto. Por este motivo, la entidad pasará a denominarse oficialmente Fundación La Matica. El objetivo de este cambio es dar mayor visibilidad a la organización y consolidar el nombre de Fundación La Matica como sinónimo de un proyecto mallorquín solidario que, desde hace años, regala sonrisas y oportunidades a niños y jóvenes en República Dominicana.