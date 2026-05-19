Primeras imágenes del registro de la Policía en la empresa de las hijas de Zapatero: «Están colaborando»

El que fuera presidente del Gobierno desde 2004 hasta 2011, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha convertido este martes en el primer líder del Ejecutivo imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental en un caso de blanqueo por el rescate de Plus Ultra. En estos momentos, la Policía está llevando a cabo el registro del despacho de Whatefav, la empresa de sus dos hijas y vinculada al caso. Tanto Alba como Laura Rodríguez «están colaborando» y no se encuentran detenidas, según ha podido comprobar OKDIARIO, que ha tenido acceso a las primeras imágenes en las que se puede escuchar a varios agentes dentro de las oficinas durante el registro.

La empresa de marketing, situada en la calle San Germán 12, en Madrid, está siendo registrada por la Policía en presencia de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, por el cobro de alrededor de 198.000 euros de una sociedad vinculada al rescate de Plus Ultra, mediante pagos fijos de 3.000 euros al mes por supuestos servicios de comunicación y diseño.

El ex presidente deberá declarar el próximo 2 de junio tras ser citado por el magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

Conexión con ‘Julito’ Martínez

Este empresario alicantino, más conocido como Julito, es administrador de la consultora Análisis Relevante SL y amigo íntimo del ex presidente «desde hace décadas». La consultora pagó a Zapatero y a sus dos hijas por supuestos trabajos de asesoramiento y comunicación online entre 2020 y 2025 alrededor de 661.000 euros. Esta consultora figura sin trabajadores en la plantilla o con una estructura mínima, pese a los pagos millonarios que habría canalizado en los últimos años.

El pasado 2 de marzo, en la investigación del ‘caso Koldo’ en el Senado, el propio Zapatero reconoció tener una relación «bastante estrecha» con Julito, con quien afirmó salir a correr asiduamente desde hace años. Según declaró, fue éste quien le contactó para colaborar como consultor para Análisis Relevante SL en 2020, cuando también sugirió que la empresa de comunicación de sus hijas le prestara servicios de marketing.

Zapatero admitió también haber recibido pagos de la empresa de su amigo, aunque rechazó que existiera cualquier irregularidad. En este sentido, el ex presidente aseguró que trabajó para Análisis Relevante como consultor externo, siempre en condición de autónomo y mediante facturación, con unos ingresos medios de alrededor de 70.000 euros brutos anuales por esta actividad.

Julio Martínez fue detenido el pasado 11 de diciembre por la Policía Nacional junto al presidente de la compañía Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli, en el marco de la investigación sobre el rescate de la compañía por 53 millones de euros y el presunto uso de esos fondos para canalizar dinero de origen ilícito y blanquear capitales procedentes de sociedades vinculadas al régimen chavista de Nicolás Maduro.