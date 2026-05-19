Éstas son las ciudades de España que van a desaparecer bajo el mar: a partir de este día

Según el IPCC (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), el nivel del mar podría subir hasta dos metros hacia el año 2100s. En España, la subida ha sido gradual en las últimas décadas, pasando de 1,6 milímetros entre 1948 y 2019 a casi 2,8 milímetros entre 2019 y 2023. Por ahora, los expertos señalan que no existe un motivo de alarma inmediata, aunque sí de seguimiento continuo, ya que varias ciudades de España podrían desaparecer bajo el mar.

Nadya Vinogradova Shiffer, directora del equipo de cambio del nivel del mar de la NASA, señala que «las tasas actuales de aceleración significan que se añadirán otros 20 centímetros para 2050, duplicando la cantidad de cambio en las próximas tres décadas en comparación con los 100 años anteriores y aumentando la frecuencia y los impactos de las inundaciones en todo el mundo».

Las ciudades de España que desaparecerán bajo el mar

Según los datos recogidos en el mapa interactivo de la NASA, las costas de Barcelona serían una de las zonas donde más se notaría la subida del nivel del mar. En el año 2030, el litoral catalán habría experimentado un aumento de unos 13 centímetros; en 2070, alrededor de 43 centímetros; y en 2100, cerca de 75 centímetros. Para el año 2150, las proyecciones elevan esa cifra hasta aproximadamente 126 centímetros en esta zona.

En otras zonas de la costa andaluza también se prevé una reducción progresiva de las playas. En Huelva, el aumento rondaría los 69 centímetros en 2100. En Cádiz se esperan valores similares: Tarifa podría registrar unos 64 centímetros, mientras que Málaga alcanzaría alrededor de 61 centímetros. En Almería, la subida se situaría en torno a los 60 centímetros.

En la cornisa cantábrica, las proyecciones indican incrementos de hasta 69 centímetros en Vizcaya, 66 en Gijón y 72 en Santander. A Coruña destacaría con unos 73 centímetros, mientras que en Vigo las estimaciones oscilan entre 63 y 71 centímetros. Incluso en el escenario más optimista (el denominado SSP1-1.9), se estima que el nivel del mar podría aumentar entre 20 y 26 centímetros antes de 2050, lo que ya contribuiría a una mayor erosión de las costas y a que el oleaje penetre más en el interior durante temporales. En un escenario más pesimista, el incremento podría superar los 50 centímetros hacia 2100.

«El nivel del mar aumenta o disminuye respecto a la cota de tierra, que no es siempre estática. En zonas como el Delta del Ebro hay subsidencia (hundimiento de la superficie terrestre) y, por tanto, la cota total de aumento del nivel del mar es mayor. Contemplamos diferentes escenarios: unos en los que asumimos que va a haber una política de mitigación del cambio climático muy importante, y otros en los que no. Así, obtenemos el aumento del nivel del mar en toda España», explica Íñigo Losada, director del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria, según recoge el SINC.

Las ciudades de España que podrían desaparecer bajo el mar son las siguientes:

Santa Cruz de Tenerife. Las proyecciones estiman una subida del nivel del mar de alrededor de 26 centímetros hacia 2050. Esta ciudad insular afronta un doble riesgo: la erosión progresiva de la costa y una mayor exposición a fenómenos extremos.

Barcelona. La Barcelona podría verse parcialmente afectada antes de 2080. Las estimaciones apuntan a un aumento del nivel del mar de entre 24 y 39 centímetros, acompañado de una pérdida progresiva de arena y un mayor riesgo de inundaciones.

Cádiz. El golfo de Cádiz es una de las zonas más vulnerables del litoral andaluz. Áreas como Sanlúcar, Rota o Chipiona podrían sufrir retrocesos significativos de la línea de costa.

La Coruña y Santander. En la costa cantábrica, el aumento del nivel del mar, junto con temporales cada vez más intensos, incrementa el riesgo de inundaciones en zonas urbanas y portuarias, además de afectar a ecosistemas costeros sensibles.

España cuenta con una legislación específica sobre costas, pero numerosos expertos coinciden en que las medidas actuales resultan insuficientes. Frente al avance del mar, las soluciones basadas en la naturaleza se presentan como una de las estrategias más eficaces y sostenibles para proteger las costas. Estas medidas no solo ayudan a reducir la erosión y a mitigar los efectos del cambio climático, sino que también contribuyen a la conservación de la biodiversidad.

Una de las principales actuaciones consiste en la restauración de dunas, marismas y humedales, ecosistemas que funcionan como barreras naturales frente a temporales e inundaciones. Además, estos espacios ayudan a absorber CO₂ y a estabilizar los sedimentos de las zonas costeras. Un ejemplo significativo se encuentra en Islantilla (Huelva), donde se ha respetado el sistema dunar y el paseo marítimo se ha construido detrás del cordón natural.

Finalmente, cabe señalar que la Academia de Ciencias de Estados Unidos prevé que para 2050 alrededor de 570 ciudades costeras podrían estar en riesgo debido al aumento del nivel del mar: Alejandría (Egipto), Osaka (Japón), Hong Kong y Shanghái (China), Bombay (India), Río de Janeiro (Brasil), Sídney (Australia), Londres (Reino Unido), así como Nueva York y Palo Alto (Estados Unidos).