La comunidad científica alerta de que las estaciones en la Tierra están cambiando, y las consecuencias a largo plazo podrían ser catastróficas, especialmente en la agricultura y la biodiversidad. Gracias a dos décadas de datos de satélite sobre vegetación y clima, los expertos observaron que el ritmo de primavera, verano, otoño e invierno ha dejado de ser homogéneo; en algunas zonas, la primavera llega varias semanas antes de lo previsto, mientras que en otros, el invierno se acorta y el verano dura más.

Durante dos décadas, los satélites han medido el índice de vegetación y de reflectividad de la superficie, lo que ha permitido a los científicos saber cuándo está en crecimiento, en máximo y en reposo cada ecosistema. Con esta información, han desarrollado mapas globales donde se observan zonas de alta desincronización, especialmente en latitudes medias y en regiones de alta biodiversidad. Además, han observado que la estacionalidad de la vegetación y del clima se altera en escalas más reducidas. Es decir, áreas muy cercanas tienden a reaccionar de manera diferente ante la misma tendencia de calentamiento, generando un paisaje temporal fragmentado.

Cambio en las estaciones en la Tierra

Durante siglos, las civilizaciones han organizado la vida social, agrícola y económica en función de las estaciones en la Tierra. Sin embargo, en las últimas décadas, la situación ha cambiado por completo a consecuencia del cambio climático, y los científicos ya hablan de un «planeta que se ha desincronizado». Diversos estudios demuestran que los veranos son cada vez más largos y calurosos, los inviernos más cortos e irregulares y la primavera y el otoño, pierden «definición».

En este contexto, los cambios que se observan en los ciclos climáticos no serían única y exclusivamente consecuencia de la actividad humana o de factores atmosféricos, sino como parte de un proceso más amplio de reorganización del sistema planetario, en el marco de un universo que tiende hacia la eficiencia energética.

«Si el alimento o el agua están disponibles en dos lugares vecinos en meses distintos, las trayectorias evolutivas divergirán de manera permanente, ya que las condiciones para el crecimiento y la reproducción cambian. Por ejemplo, si los recursos naturales se encuentran en dos entornos durante estaciones diferentes, esto influirá en el desarrollo de la flora y la fauna de cada lugar. Además, el período reproductivo de una especie en un entorno puede ser anterior o posterior al de una especie similar en el entorno vecino, lo que impide que se crucen y genera barreras genéticas invisibles. Tras muchas generaciones, esto puede dar lugar a la aparición de dos especies completamente distintas», afirma el profesor Drew Terasaki Hart el periódico vietnamita Dân Trí.

Niebla y basura

Científicos de la London School of Economics y la Universidad de York aseguran que la humanidad ha alterado de manera radical los ritmos naturales de la Tierra, dando lugar a nuevas estaciones: la de la niebla y la de la basura.

La estación de la niebla se observa cada año en algunas zonas del Sudeste Asiático, cuando Indonesia y Malasia queman turberas y, en la India, se gestionan residuos de cultivos. En Bali, la temporada de basura, de diciembre a marzo, coincide con los vientos monzónicos y las corrientes oceánicas que arrastran toneladas de plástico a las playas. En 2025, se recogieron más de 3.000 toneladas de residuos en tan solo tres meses. Fenómenos similares se registran en Filipinas, Tailandia y Estados Unidos.

Los autores del estudio se refieren a «estaciones arrítmicas, un concepto tomado de la cardiología, para referirnos a ritmos anormales que incluyen primaveras o épocas de reproducción más tempranas , veranos o épocas de crecimiento más largos , e inviernos o épocas de hibernación más cortos».

Verano de 2025

El verano de 2025, «con un carácter extremadamente cálido, tuvo una temperatura media 2,1 °C por encima del promedio de 1991-2020 y superó por una décima al verano más cálido hasta ahora, el de 2022. Las precipitaciones quedaron, en conjunto, por debajo de lo normal. En el noroeste peninsular, coincidiendo con algunas áreas afectadas por grandes incendios forestales, fue un verano muy seco», según el «Balance Climático de la AEMET».

Del 1 de junio al 31 de agosto, la temperatura media en la España peninsular fue de 24,2 °C, 2,1 °C por encima de la media de esta estación (periodo de referencia 1991-2020). Fue el verano más cálido desde el comienzo de la serie en 1961, superando por 0,1 °C al verano de 2022, que era hasta ahora el más cálido.

A lo largo del verano se registraron tres olas de calor, dos en la Península y Baleares y una en Canarias. De la primera ola de calor destacan su duración (17 días) y su extensión (40 provincias afectadas), lo que la convierte en la tercera ola de calor más larga y también la tercera más extensa desde, al menos, 1975.

Las temperaturas más altas entre las estaciones principales correspondieron a Jerez de la Frontera/aeropuerto, con 45,8 °C y Morón de la Frontera, con 45,2 °C, ambas registradas el 17 de agosto. Murcia alcanzó 45,1 °C y Alcantarilla/base aérea, 45 °C, las dos el 18 de agosto.