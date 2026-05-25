Científicos chinos simulan el final del universo y los resultados dejan sin palabras

¿Puede una burbuja ser el final del universo? Esto no es el argumento de una película de Marvel, sino una duda que llevan en la cabeza muchos físicos desde hace siglos. Ahora, la Universidad de Tsinghua (China) ha conseguido recrear a través de un simulador cuántico este escenario por primera vez. Muchos científicos creen que el universo no es tan estable como se pensaba.

Se mantendría un equilibrio al que denominan «falso vacío». El gran peligro de esto es que surgiera una burbuja de algún lugar del espacio de «vacío verdadero», que crecería sin control y que haría desaparecer todo aquello que tocase. El interés científico también viene porque este fenómeno se sitúa en la intersección entre la teoría de la relatividad y la teoría cuántica de campos, las cuales funcionan por separado, pero que no se han unificado.

Según aseguran en la revista Physical Review, usaron la máquina para observar cómo es el comportamiento del espacio en el salto de un estado a otro, viendo cómo se expanden y se forman esas burbujas destructivas.

Sólo se trata de un avance tecnológico, no un aviso del final del universo

A pesar de que esto pueda parecer alarmante, los responsables de este estudio aseguran que no significa que el universo vaya a desaparecer de un día para otro. Lo importante de este experimento es demostrar de lo que son capaces las herramientas tecnológicas actuales. Imitar a un laboratorio tan complejo es un paso enorme para el futuro de los ordenadores cuánticos y que nos sirve para entender mejor el espacio.

Por el momento, habrá que esperar para saber si este escenario se cumple en la realidad. La «teoría del falso vacío» se encuentra en este momento en fase de estudio, ya que queda mucha investigación por delante para comprender los verdaderos misterios y límites del espacio.