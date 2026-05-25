Scott Kelly pasó un año en el espacio mientras su gemelo se quedó en la Tierra, cuando regresó a casa la NASA descubrió un giro genético que nadie esperaba

Scott Kelly pasó 340 días a bordo de la Estación Espacial Internacional, mientras Mark Kelly, su hermano gemelo, se quedó en Arizona como sujeto de control. Cuando el astronauta volvió a la Tierra, era más alto, más débil y unos milisegundos más joven que Mark. Sin embargo, para la ciencia espacial, los cambios eran mucho más complejos, ya que su organismo experimentó una serie de cambios biológicos que no llegaron a estabilizarse por completo.

Según algunos titulares, el ADN de Scott Kelly había cambiado en un 7%, pero en realidad, la secuencia genética permaneció intacta. Lo que se modificó durante la misión espacial fue la forma en que determinados genes se activan o desactivan dentro del organismo, según informó Space Daily. La mayoría de estas alteraciones desapareció seis meses después del aterrizaje. Sin embargo, alrededor de ese 7% continuó mostrando valores fuera de sus niveles habituales. Estos cambios persistentes afectaron funciones relacionadas con el sistema inmunitario, la reparación celular, la formación ósea y la actividad mitocondrial, encargada de producir energía en las células.

Los cambios genéticos de Scott Kelly tras casi un año en el espacio

Scott Kelly participó en una misión a bordo de una cápsula Soyuz con destino a la Estación Espacial Internacional, mientras que Mark Kelly, astronauta retirado, permaneció en tierra en Arizona. Ambos compartían el mismo genoma y la misma crianza, y habían estado expuestos a los mismos contaminantes a lo largo de su vida. Durante la misión, la NASA recogió muestras de sangre, orina, saliva, heces y datos de rendimiento cognitivo de ambos hermanos.

Jennifer Fogarty, científica del Programa de Investigación Humana del Centro Espacial Johnson de la NASA, afirmó que «el estudio de los gemelos demostró como el cuerpo se adapta y permanece resiliente incluso luego de pasar casi un año en la Estación Espacial Internacional», según recoge la BBC.

Uno de los principales cambios observados fue la expresión génica: qué genes se activaron y cuáles se desactivaron. La mayoría de los patrones de Scott Kelly volvieron a la normalidad seis meses después del aterrizaje, pero los genes encargados la función inmunitaria, la reparación del ADN, la formación ósea, la respuesta a la hipoxia y la actividad mitocondrial no lo hicieron.

En otras palabras, los sistemas celulares más afectados por la radiación y la microgravedad fueron los que se mantuvieron alterados durante más tiempo. Esto es importante porque la disfunción mitocondrial se ha revelado como un rasgo recurrente en múltiples conjuntos de datos de astronautas. Los defectos en las mitocondrias parecen estar relacionados con una sorprendente variedad de cambios fisiológicos que sufren los astronautas, como la inmunosupresión, la atrofia muscular y la fatiga persistente.

«Es tranquilizador saber que cuando vuelvas a casa las cosas serán, en gran medida, como antes», señaló en conferencia del prensa el biólogo Mike Snyder de la Universidad Standford, uno de los autores del estudio.

Análisis de telómeros

Los telómeros son secuencias repetitivas de ADN que recubren los extremos de los cromosomas, y son uno de los indicadores moleculares más fiables del envejecimiento biológico. Todas las predicciones previas al estudio de los gemelos indicaban que los telómeros de Scott Kelly serían más cortos a su regreso a la Tierra, ya que los vuelos espaciales constituyen un entorno muy estresante.

Apenas 48 horas después del aterrizaje, esos telómeros se redujeron de forma abrupta y quedaron incluso más cortos que antes de la misión. Además, se detectaron anomalías cromosómicas que persistieron durante varios años. El estudio también identificó efectos duraderos en el cerebro. Scott Kelly presentó tiempos de reacción más lentos y una menor capacidad cognitiva durante los meses posteriores al viaje. Según los investigadores, el cerebro no se recupera con la misma rapidez que los músculos o los huesos tras una misión prolongada.

Los cambios metabólicos vinculados al hígado también llamaron la atención de los científicos. Los análisis mostraron alteraciones en la regulación de lípidos, la sensibilidad a la insulina y otros marcadores relacionados con el funcionamiento hepático. Según informó Daily Space, este órgano desempeña un papel clave en el metabolismo y cualquier desajuste puede repercutir en el funcionamiento general del organismo.

«Dado que la mayoría de las variables biológicas y de salud humana se mantuvieron estables o volvieron al nivel base, esos datos sugieren que la salud humana puede mantenerse en su mayor parte durante este periodo (un año) de vuelo espacial», señaló un comunicado de la Universidad de Texas, que participó en el estudio.

Según la NASA, estudio de los gemelos podría servir como guía para futuras investigaciones biomédicas espaciales centradas en el análisis de los perfiles moleculares de los astronautas. Se identificaron genes clave que podrían ayudar a monitorizar la salud de los futuros astronautas y a desarrollar posibles contramedidas personalizadas. Asimismo, las investigaciones realizadas en el marco del proyecto de telómeros a bordo de la Estación Espacial Internacional ampliarán la comprensión sobre la dinámica de los telómeros de Scott.