El calor no va a dar tregua y la AEMET confirma lo peor: no estamos preparados para lo que llega esta semana

La AEMET confirma lo peor, el calor parece que no va a dar tregua, no estamos preparados para lo que llega esta semana. Estos últimos días del mes de mayo van a estar marcados por unas temperaturas que no son nada como las esperaríamos. Estaremos muy pendientes de un cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que parecerá que el tiempo no nos da tregua.

Este tiempo que tenemos puede ser muy similar al que nos esperaría en unas jornadas en las que quizás tenemos que empezar a pensar en determinadas situaciones que, sin duda alguna, acabará marcando unos días en los que la realidad puede convertirse en un problema. Estas altas temperaturas que estamos teniendo serán las que nos afectarán de lleno en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es momento de saber qué es lo que nos estará esperando en breve. Con la mirada puesta a unas temperaturas que parece que no van a parar de subir, lo peor podría estar a punto de llegar.

No estamos preparados para lo que llega esta semana

Esta semana lo que llega puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unos días en los que todo puede ser posible. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará siendo el que nos afectará en unos días en los que todo vuelve a la normalidad.

Después de un descenso de las temperaturas que nos llegó de una masa de aire polar, el anticiclón nos trae una situación radicalmente diferente. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que serán los que nos afectarán de lleno en unos días cargados de actividad.

Este tiempo que tenemos por delante, puede acabar siendo lo que nos dará un giro importante de guion en unos días en los que realmente, tocará estar preparados para afrontar un calor que nos trasladará a lo peor del verano. Estos días podríamos tener por delante una situación del todo inesperada que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Será mejor que nos preparemos para un tiempo cargado de acción que puede ser esencial que tengamos en mente.

No va a dar tregua y nos confirma lo peor la AEMET

La AEMET no duda en lanzar una importante advertencia que puede cambiarlo todo. Tenemos por delante una serie de detalles que nos hacen pensar que estamos en lo peor de un verano para el que quizás no estamos del todo preparados. Lo que nos espera es una situación del todo inesperada que puede ser esencial que tengamos en mente.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET desde su previsión del tiempo: «Se prevé que se mantenga una situación de inestabilidad en el noroeste peninsular bajo la influencia de una dana ya en fase madura. Al principio habrá intervalos de nubes medias y altas, con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución por la tarde que dará lugar a chubascos y tormentas en amplias zonas del cuadrante noroeste. Podrán ser localmente fuertes, acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en regiones de Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, sin descartarse en otros puntos de la meseta Norte y de la cordillera Cantábrica. También es probable que se produzca algún chubasco aislado en el Pirineo. En cuanto al resto del territorio, se prevé que se mantenga la estabilidad bajo la influencia de las altas presiones, con predominio de cielos despejados en los archipiélagos y poco nubosos o con intervalos de nubes altas en la Península. Intervalos de nubes bajas en litorales del noroeste y nordeste peninsular así como en el norte de Baleares, con posibles brumas costeras.

Calima en Canarias, más abundante en las islas orientales y también posible en el oeste de la Península. Las temperaturas ascenderán en Canarias y en el Cantábrico, de forma localmente notable las máximas. Descenso de las máximas en el oeste de Galicia y en general pocos cambios térmicos en el resto. Se mantendrán en valores elevados para la época en la mayor parte del país, superándose los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico».

Siguiendo con la misma previsión: «Probables tormentas localmente fuertes con granizo y rachas muy fuertes de viento en el noroeste peninsular. Temperaturas máximas que superarán los 34-36 grados en las islas Canarias orientales, cuadrante suroeste peninsular, Ebro y zonas del Cantábrico. Rachas muy fuertes de levante en el Estrecho. Soplará viento de componentes este y sur en la Península, moderado en los litorales del Cantábrico y del sur y en los interiores de Málaga y Cádiz, y fuerte con rachas muy fuertes en el entorno del Estrecho. Flojo en el resto, aunque arreciando por la tarde en el Ebro y meseta Sur. En los archipiélagos, se espera viento de componente norte, flojo en Baleares y moderado en Canarias».