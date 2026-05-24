La AEMET aclara la duda que tiene a los españoles en vilo: esto es lo que va a pasar en España con ‘El Niño’

Esto es lo que va a pasar en España con este Niño que llegará en breve y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de dejar escapar algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos. Estos españoles están en vilo y no es casualidad, los expertos del tiempo no dudan en advertirnos ante lo que está a punto de llegar. Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más.

Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás muchos expertos están pendientes de estos cambios que serán los que nos afectarán de lleno. Lo que puede pasar en España acabará siendo lo que nos marcará de cerca. Estos meses pasados o incluso años en los que el país ha sido una mezcla de ingredientes que, sin duda alguna, acabará marcando unas jornadas cargadas de actividad. Es hora de saber qué es lo que nos espera en estos días en los que todo puede acabar siendo posible. Pasaremos del riesgo de lluvias a estas alertas por un calor que pone los pelos de punta.

Aclara la AEMET la duda que pone a los españoles en vilo

Muchos españoles están pendientes de una serie de cambios que pueden acabar marcando la diferencia. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa algunas situaciones que hasta el momento nadie hubiera imaginado en estos días.

Este tiempo de primavera que casi parece verano se ha acabado convirtiendo en la antesala de este tipo de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Parece estos días que tenemos el verano encima y no es casualidad sino todo lo contrario.

Desde la AEMET han lanzado un importante aviso que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que cada elemento cuenta, tendremos que estar preparados para un fenómeno poco común que realmente podría acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Los españoles están en vilo ante una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando unas jornadas caracterizadas por el tiempo y las temperaturas.

Esto es lo que va a pasar en España con El Niño

Los expertos de El tiempo no dudan en intentar adelantarse a lo que está por llegar, un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo esencial. Una novedad que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración y que puede acabar siendo clave.

Lo que va a pasar con el Niño lo han intentado explicar desde el canal de El Tiempo: «La señal ya es clara. Tras meses dominados por La Niña, el sistema climático global ha entrado en una fase de neutralidad del ENSO, un estado de transición que, lejos de estabilizarse, apunta hacia un cambio de gran alcance. Las previsiones más recientes coinciden en una idea clave: El Niño está en camino y podría consolidarse en los próximos meses, con riesgo de evolucionar hacia un Superniño. No se trata de una evolución menor. Si los escenarios actuales se cumplen, el planeta podría enfrentarse a un episodio de El Niño moderado o incluso muy intenso antes de que termine el año».

Siguiendo con la misma explicación: «El paso de La Niña a El Niño no ocurre de forma abrupta. Es un proceso gradual, pero medible. En estos momentos, los indicadores oceánicos y atmosféricos muestran un sistema en equilibrio, aunque con señales que ya anticipan el cambio. Los datos más recientes sitúan el índice Niño-3.4 en torno a valores cercanos a la media, lo que confirma esa fase neutra. Sin embargo, bajo la superficie del océano Pacífico ecuatorial se está produciendo algo decisivo: el calor acumulado está aumentando de forma sostenida. Este calentamiento en capas profundas lleva meses intensificándose. A su vez, las anomalías en los vientos —especialmente los del oeste— están favoreciendo que ese calor ascienda y se extienda. Es, precisamente, uno de los mecanismos que preceden al desarrollo de un episodio de El Niño. Las previsiones del Centro de Predicciones Climáticas de la NOAA son claras: existe una probabilidad elevada de que El Niño emerja entre mayo y julio de 2026 y se mantenga, al menos, hasta finales de año».

A los que no nos gusta el calor, tocará empezar a acostumbrarse a él: «De cara al otoño, las probabilidades apuntan a una intensificación progresiva. En algunos escenarios, el evento podría alcanzar una categoría moderada o fuerte, con anomalías térmicas superiores a 1,5 ºC en el Pacífico ecuatorial. Y no es el único aviso. El conjunto de modelos también contempla una posibilidad menos probable, pero significativa: que el episodio evolucione hacia un Superniño, con impactos mucho más amplios».