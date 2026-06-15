Ingleses borrachos y embadurnados en leche siembran el terror en Magaluf y amenazan a los turistas

La localidad mallorquina de Magaluf, históricamente consolidada como el epicentro del denominado «turismo de excesos» de Mallorca, vuelve a encontrarse en el centro de la polémica mediática. Este enclave turístico, que a lo largo de los años lo ha visto prácticamente todo, desde graves peleas a navajazos hasta episodios tan mediáticos y sórdidos como el famoso mamading, es ahora el escenario de un nuevo y desconcertante episodio de incivismo.

Por causas que aún se desconocen por completo, parece ser que la nueva moda adoptada por varios turistas extranjeros, presumiblemente de nacionalidad británica, consiste en embadurnarse el cuerpo entero con leche. Tras cubrirse de este líquido, proceden a caminar por la concurrida zona de Punta Ballena como si nada pasara, adoptando una actitud claramente amenazante hacia el resto de los transeúntes y visitantes del lugar.

Tal y como se ha podido comprobar en un vídeo difundido a través de las redes sociales por la cuenta de Instagram @Antesdelexito, uno de estos jóvenes, que mostraba signos aparentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol, decidió aproximarse a otro grupo de personas que disfrutaba de la noche. Sin mediar palabra, el individuo comenzó a encararse con ellos de forma agresiva, llegando incluso a tocarle la cara a uno de los presentes con la clara intención de provocar una reacción violenta.

Posteriormente, la tensión aumentó y se inició un fuerte enfrentamiento verbal entre ambas partes. Fue en ese preciso instante cuando se sumó a la disputa de manera inesperada otro milkboy (un segundo joven también cubierto de leche), con el único objetivo de auxiliar y respaldar a su compañero en la provocación.

Como era de esperar, las imágenes de este altercado se han tornado virales rápidamente por las diferentes plataformas digitales, desencadenando todo tipo de comentarios. La gran mayoría de los usuarios de internet han mostrado su profunda indignación ante estos comportamientos repetitivos en la isla.

«¿Por qué no tienen el mismo comportamiento en sus países? ¡Basta ya de este tipo de turismo!» o «menuda chatarra viene a España», son algunos de los duros reproches que se pueden leer directamente en los comentarios de la publicación de Instagram.

Por otra parte, hubo usuarios que prefirieron recurrir a la ironía y el sarcasmo para denunciar la degradación de la zona costera. «Qué bonita están dejando España, entre ingenieros y el turismo de calidad», aseguraba con sorna uno de los internautas. En esa misma línea, un ciudadano de origen inglés no ocultó su vergüenza ajena al manifestar textualmente que el protagonista del vídeo es «otro compatriota que nos hace enorgullecer».