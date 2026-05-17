Desfase y lujuria en Magaluf: cazan a una pareja de turistas británicos manteniendo sexo salvaje en la playa

Una pareja de turistas británicos fue sorprendida manteniendo relaciones sexuales en plena playa de Magaluf, a escasos metros de decenas de personas que paseaban y disfrutaban de la noche en la zona turística. Los hechos ocurrieron ante la mirada atónita de numerosos testigos, entre ellos varios menores de edad, que presenciaron la escena en uno de los enclaves más concurridos del litoral calvianer.

Las imágenes, a las que ha tenido acceso OKBALEARES y que ofrecemos en exclusiva, reflejan el nuevo episodio de degradación que vuelve a instalarse en Magaluf coincidiendo con el arranque de la temporada turística. La escena provocó indignación entre vecinos, trabajadores y visitantes, que denunciaron la absoluta falta de civismo y el deterioro de la convivencia en una de las zonas más polémicas del ocio nocturno mallorquín.

La llegada masiva de turistas a Punta Ballena ha vuelto a convertir esta conocida calle en el epicentro del desfase nocturno. Alcohol, consumo de drogas, prostitución, peleas y robos en Magaluf marcan nuevamente las madrugadas de un enclave que cada verano concentra miles de visitantes, principalmente británicos, franceses y polacos, atraídos por la oferta de fiesta extrema y turismo de excesos.

Durante la primera gran noche de la temporada, la afluencia de jóvenes comenzó desde primeras horas de la tarde en la playa de Magaluf y se intensificó poco antes de la medianoche, cuando centenares de turistas empezaron a llenar los locales y discotecas de Punta Ballena, considerada desde hace años como una de las calles más conflictivas del ocio nocturno de Mallorca. En medio del ambiente de descontrol, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio dispositivo policial para tratar de contener la delincuencia y evitar incidentes mayores.

La Guardia Civil y la Policía Local de Calvià realizaron varias detenciones relacionadas con hurtos, tráfico de drogas y altercados violentos. Además, los agentes levantaron numerosas actas por tenencia de sustancias estupefacientes y llevaron a cabo controles sobre los grupos de prostitutas que frecuentan la zona en busca de turistas ebrios o drogados.

Según denuncian empresarios y trabajadores de la zona, en las últimas semanas ya se ha detectado la presencia de clanes organizados, principalmente de origen nigeriano y rumano, que aprovechan la elevada concentración de visitantes para dedicarse al menudeo de drogas, robos y actividades relacionadas con la prostitución. Desde el sector aseguran que muchos turistas terminan siendo víctimas de agresiones o hurtos tras consumir alcohol y estupefacientes durante largas jornadas de fiesta en Magaluf.

«Estamos satisfechos con los operativos policiales porque cuando se actúa, los resultados son evidentes, pero falta continuidad para erradicar definitivamente este problema de nuestras calles», señalan algunos empresarios consultados. Según explican, durante algunos fines de semana pueden llegar a registrarse cientos de transacciones de droga en apenas unas horas en la zona de Punta Ballena.

Las imágenes de la pareja británica practicando sexo en la arena han vuelto a reabrir el debate sobre el modelo turístico de Magaluf y el impacto del denominado turismo de borrachera en Mallorca. Vecinos y comerciantes denuncian que cada inicio de temporada se repiten escenas de violencia, vandalismo, exhibicionismo y consumo masivo de alcohol y drogas que perjudican gravemente la imagen internacional del municipio de Calvià.

Con el inicio del verano, Magaluf vuelve a enfrentarse al turismo de excesos, mientras vecinos, empresarios y trabajadores reclaman más presencia policial y medidas contundentes para frenar una degradación que, año tras año, amenaza con convertirse en la imagen dominante del principal núcleo turístico de Calvià.