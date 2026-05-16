Atropello masivo en Módena: un joven de raíces magrebíes arrolla a una decena de personas y apuñala a un viandante

Un joven de raíces magrebíes ha arrollado a una decena de personas este domingo en Módena, en el norte de Italia, y luego ha apuñalado a un transeúnte. Hay siete heridos de gravedad. El atacante está siendo interrogado en comisaría.

El vehículo, un Citroën C3, se estrelló en la calle Emilia después contra el escaparate de una tienda. El conductor, que también resultó herido, huyó a pie y durante la fuga apuñaló a una persona que intentó detenerlo. Posteriormente, fue arrestado por la policía. Diferentes testigos han explicado que el coche circulaba a gran velocidad por una zona peatonal antes de subir a la acera, provocando una situación de pánico.

La zona ha sido acordonada con cinta roja y blanca. Varias ambulancias y vehículos de emergencia están prestando asistencia a los heridos en la carretera. Los Carabinieri, la Guardia di Finanza y la policía se encuentran en el lugar para gestionar la situación.

El detenido tiene 31 años. Está siendo interrogado y no tenía antecedentes. La investigación sigue abierta para esclarecer lo ocurrido. Atropelló a peatones e intentó apuñalar a un transeúnte en Módena, hiriendo a siete personas. Dos personas se encuentran en estado grave y una mujer perdió ambas piernas. Diferentes testigos han declarado: «Iba a 160 kilómetros por hora».

Luca Signorelli, uno de los testigos que intentó frenar al conductor, ha destacado: «Mientras intentaba ayudar a la mujer con las piernas amputadas», explicó Signorelli a los periodistas, con la cabeza aún ensangrentada, «él [el conductor] huyó. Así que lo perseguí, y mientras tanto, otras cuatro o cinco personas me siguieron. Desapareció tras una pila de coches y luego apareció con un cuchillo en la mano. Murmuraba algo, pero no era italiano».

Cuatro o cinco personas persiguieron y ayudaron a capturar al conductor que atropelló a varios peatones en el centro de Módena, entregándolo a la policía. El alcalde Massimo Mezzetti explicó: «Quiero agradecer a estos ciudadanos. El hombre también estaba armado con un cuchillo; demostraron valentía y un gran civismo. Les agradezco profundamente su labor en este momento tan dramático».

No hubo víctimas mortales, pero una decena de heridos, cuatro de ellos de gravedad, fueron trasladados al Hospital Maggiore de Bolonia. El coche conducido por un hombre de origen magrebí «chocó contra la acera, atropelló también a una bicicleta y luego se estrelló, atropellando a una mujer, la más gravemente herida, con las piernas aplastadas». «Lo vieron con un cuchillo en la mano, pero no logró apuñalar a nadie. Parece que intentó atropellar a alguien».

Según varios testigos, el coche iba a gran velocidad: «Vimos el coche acercándose, chocando contra la acera. De repente aceleró. Iba a por lo menos 160 kilómetros por hora, vimos gente salir disparada».