Se acerca el punto de inflexión: el mar Caspio está desapareciendo a un ritmo alarmante

El mar Caspio está desapareciendo a un ritmo alarmante, se acerca el punto de inflexión que nadie hubiera visto llegar. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos momentos en los que el planeta nos da más de una sorpresa. Parece que la propia naturaleza nos puede dar más de una señal de lo que puede pasar en las profundidades de un día a día que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente puede convertirse en la antesala de algo más.

Con ciertos elementos que pueden acabar generando más de un cambio de tendencia que puede acabar suponiendo una realidad que, sin duda alguna nos obligará a replantearnos hasta el mapa del mundo tal y como lo conocemos. Un mar que hasta ahora parecía que fuese un elemento básico de cualquier punto del planeta parece que estará desapareciendo y se acabar convirtiendo en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Está desapareciendo a un ritmo alarmante un mar Caspio que puede acabar de darnos algunos datos destacados.

El punto de inflexión está llegando a este lugar

Lo que parece imposible acabará siendo una realidad, los expertos no dudan en darnos un punto que tocará empezar a ver llegar de una forma diferente. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará de cerca.

Este tipo de señales que nos manda la tierra puede ser clave para entender este cambio climático que tenemos en mente. Tocará estar muy pendientes de un cambio que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente será el que nos dará en este tipo de detalles un plus de cambios.

El planeta está cambiando en parte por la acción del hombre, pero también por todo lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente podremos empezar a poner en práctica. Es hora de tener en estos días en los que realmente podremos empezar a poner en práctica determinados elementos que pueden acabar siendo una realidad en breve.

El mar Caspio podría pasar a la historia, en especial, si tenemos en cuenta lo que nos esperará en estas jornadas en las que cada detalle puede ser clave en unos días en los que los expertos están desconcertados viendo llegar lo que puede pasar en este lugar el planeta.

Está desapareciendo el mar Caspio a un ritmo alarmante

A un ritmo alarmante está desapareciendo el mar Caspio, algo que parecía imposible, se está convirtiendo en una realidad. Los expertos no dejan de ver llegar este cambio que puede ser determinante en estos días en los que realmente puede acabar haciéndonos abrir los ojos de forma inesperada.

Los expertos de The Ecologist nos explican en su web que: «La desaparición del mar ha transformado la economía y el estilo de vida de esta ciudad pesquera, ubicada a 70 km al oeste de la capital regional Atyrau. La ruptura del clima es un factor importante en el declive del Mar Caspio. Sin embargo, el mar también depende en gran medida de la afluencia del río Volga, que ha disminuido debido a la creciente demanda de agua de Rusia, para las actividades económicas y las necesidades de la población. La cuenca norte incluye principalmente la región de Atyrau de Kazajstán y las provincias rusas de Kalmykia y Astrakhan. Aquí es donde los dos ríos principales, el Volga y el Ural, desembocan en el mar. Arman Khairullin, activista ambiental y diputado independiente del Consejo Regional de Atyrau, dijo: «La caída comenzó en la década de 2000 y se ha intensificado desde 2015. Alrededor de Atyrau, la costa ha retrocedido 30 kilómetros al sur. El mar se está secando, pero lo que es más alarmante, su biodiversidad se está derrumbando».

Siguiendo con la misma explicación: «La lista de especies en peligro de extinción es larga. Bien conocidas por su costoso caviar, las seis especies de esturiones que se encuentran en el Mar Caspio ahora están amenazadas de aniquilación debido a la sobrepesca, la caza furtiva, la contaminación y la disminución del nivel del mar. Los activistas locales han informado de muertes masivas de peces y focas en los últimos años. La foca caspia, una especie en peligro de extinción y endémica, está particularmente en riesgo, ya que el secado de la cuenca norte afectará directamente a sus zonas de cría. Arman Khairullin agregó: «A corto plazo, es una gran crisis ecológica sin salida. La mayor catástrofe sería un accidente en una plataforma petrolera. No tenemos ninguna garantía de que un barco pueda intervenir rápidamente debido a la caída del nivel del mar». Los científicos destacan el papel de la descomposición climática en el fenómeno, citando el aumento de las temperaturas y el aumento de la evaporación. Un artículo de 2020 titulado El otro lado del cambio de nivel del mar proyectó que el Mar Caspio disminuirá de nueve a 18 metros para finales de siglo si no se toman medidas. Esto significa que hasta un tercio de la superficie del mar desaparecerá».