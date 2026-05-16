Corea del Sur desafía a la Naturaleza: construye una pasarela gigante de 108 metros sobre la desembocadura de un río en el mar

Las autoridades de Corea del Sur han iniciado la construcción de una pasarela gigante en la costa este, un proyecto de ingeniería que se ubica exactamente sobre el punto donde el río Namdaecheon se une con el mar.

Esta estructura busca favorecer el turismo en la región de Gangneung, aprovechando la elevación de un montículo rocoso para ofrecer una perspectiva directa del litoral. El presupuesto asignado para la obra alcanza los 7500 millones de wones, lo que equivale a unos 5,1 millones de euros.

El proyecto, denominado Anmok Jukdobong Sky Valley, recibió la aprobación oficial de las autoridades como parte de un plan de desarrollo turístico regional. La ubicación del punto turístico en Jukdobong es la respuesta a una petición histórica de los residentes de Songjeong, quienes solicitaban la puesta en valor de este espacio natural.

La obra comenzó de manera formal el 6 de marzo de 2026 tras una fase de preparación que arrancó a finales del año pasado.

Una pasarela gigante de 108 metros en Corea del Sur

La estructura principal de Corea del Sur cuenta con una longitud de 108 metros y se sitúa a una altura de 30 metros sobre el nivel del agua. Al localizarse en plena desembocadura, el diseño permite observar de forma simultánea el cauce fluvial y la costa abierta.

Según los datos técnicos publicados por el medio coreano Tell Trip, la plataforma ofrece vistas hacia la playa de Anmok, el puerto de Gangneung y la playa de Namhangjin, cubriendo todo el espectro visual del área.

Además de la pasarela metálica, el plan de obra incluye la instalación de sistemas de iluminación, áreas de observación y la mejora de los senderos que conectan con el núcleo urbano. El objetivo de la administración local es que la instalación sea operativa tanto de día como de noche, aplicando efectos lumínicos que resalten la forma de la pasarela tras el ocaso. Gran parte de la inversión total se invirtió en la seguridad de la estructura y la estabilidad del terreno.

Una megainfraestructura en el «cielo» de Gangneung

La construcción de estos 108 metros de pasarela facilita la conexión entre diversos puntos de interés turístico. La zona colinda con la conocida calle del café de Anmok, lo que permite integrar la visita al mirador con los circuitos comerciales ya establecidos.

Esta cercanía busca que los visitantes recorran toda la línea costera a pie, utilizando el nuevo acceso como puente visual entre los diferentes sectores de la playa.

Conforme a la planificación oficial, la fecha de finalización y entrega de la obra se fija en noviembre de 2026.

Durante este periodo, el acceso al promontorio rocoso permanece cerrado al público general para garantizar la seguridad de los operarios. Una vez que el ayuntamiento inaugure el recinto, se confirmarán los detalles sobre los horarios de apertura y el precio de las entradas, información que aparecerá en los canales institucionales de la ciudad.

¿Cómo llegar a la pasarela gigante?

Para llegar al emplazamiento de la pasarela gigante desde la estación de Gangneung, se pueden utilizar las líneas de autobús 225-1 o 314-1. La parada en la zona del café de Anmok sitúa a los turistas a una distancia de 300 metros del inicio del recorrido.

El proyecto coincide, además, con los años de promoción turística de la provincia surcoreana, lo que asegura una gestión enfocada en la captación de visitantes nacionales e internacionales.