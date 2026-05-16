Vietti hace la pole en Montmeló en Moto2 y Manu González saldrá tercero

Celestino Vietti, uno de los pupilos de la academia de Valentino Rossi, se ha hecho con la pole en Montmeló en la categoría de Moto2. El piloto italiano se ha impuesto en la batalla por la primera posición a Collin Veijer y Manu González, líder del Mundial de la categoría de plata. No obstante, el pupilo de Vale tendrá que hacer una long lap por el toque con Dani Muñoz en Le Mans.

Esto va a perjudicar al del Speed Up Racing en su lucha por la victoria el domingo. Manugasss y Veijer se presentan como los principales candidatos al triunfo. La segunda fila es completamente española con Iván Ortolá, cuarto, Alonso López, quinto, y Arón Canet, sexto. Ya en la tercera fila se encuentran Dani Holgado, que sólo pudo ser octavo, y José Antonio Rueda, noveno.

El propio Holgado tuvo un susto al principio de la Q2, en la curva 10, que le obligó a abortar la vuelta. El piloto alicantino de Aspar salió decidido para ponerse primero y tirar. Le daba igual que le siguieran la rueda. Pero la moto le hizo un extraño y se dio con la cúpula de su Kalex y la rompió. Eso le provocó un ligero corte en el cuello. Por suerte, se quedó todo en un susto y pudo volver a pista.