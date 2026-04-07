China rompe cualquier registro conocido y construye un río artificial de 2.000 km para llevar agua al norte del país

El proyecto hídrico más ambicioso del planeta ha cumplido su primera década de funcionamiento transformando por completo el mapa de recursos en China. Mediante una red de infraestructuras que supera los 2.000 km en sus tramos principales, China ha logrado trasvasar más de 76.000 millones de metros cúbicos de agua desde la cuenca del río Yangtsé hacia las áridas llanuras del septentrión.

Este río artificial, conocido como el Proyecto de Desvío de Agua de Sur a Norte, garantiza actualmente el suministro a más de 40 ciudades de gran tamaño y sostiene el consumo de unos 185 millones de personas.

China y su megaobra de ingeniería: el río artificial de 2000 km de largo

La respuesta a la crisis de escasez hídrica en el norte de China se ha solucionado gracias a un río artificial que conecta nada menos que cuatro de los ríos naturales más importantes del país: el Yangtsé, el río Amarillo, el Huaihe y el Haihe.

Una obra colosal que solo podía ejecutarse en un lugar como China, tan dado a los grandes megaproyectos de construcción e infraestructura.

Según los datos del medio Science and Technology Daily, la configuración actual se basa en dos ramales operativos: el oriental y el central, este último con una línea troncal que recorre más de 1.200 km desde el embalse de Danjiangkou hasta Pekín y Tianjin.

El objetivo final, respaldado por un análisis de la revista Humanities & Social Sciences Communications de Springer Nature, busca establecer una red nacional optimizada bajo el esquema de «cuatro líneas horizontales y tres verticales» para equilibrar la desigual distribución natural del recurso.

Gracias a esto, regiones como la cuenca de Heilonggang, en Hebei, han abandonado la dependencia de aguas subterráneas salinas o con altos niveles de fluoruro. El agua del sur, que llega tras cruzar el río Amarillo mediante túneles y canales artificiales, ha mejorado la salud pública, como también el sabor del suministro doméstico en las provincias del norte.

Basados en los registros oficiales, el agua del embalse de origen mantiene de forma constante una calificación de Clase II, lo que asegura su potabilidad tras procesos de limpieza estándar.

El impacto en la economía y la biodiversidad local en China

Más allá del agua del grifo doméstico, este río artificial funciona como un motor para la producción de alimentos y el transporte de mercancías. En la provincia de Shandong, la llegada del caudal ha potenciado la producción de cereales, mientras que en Henan ha servido de base para industrias específicas como la del vinagre.

La infraestructura ha revitalizado además el Gran Canal Beijing-Hangzhou, permitiendo la navegación continua de buques de carga de miles de toneladas durante todo el año, lo que agiliza la circulación económica entre el sur y el norte.

En cuanto a la recuperación del entorno, la estrategia de «controlar la contaminación antes del desvío» ha dado resultados visibles en puntos críticos como el lago Nansi. Este punto clave antes estaba cubierto por algas debido a la suciedad, pero ahora ha recuperado su estatus de fuente de agua limpia y sirve de refugio para diversas especies de aves.

Las autoridades realizan un seguimiento exhaustivo en más de 36 puntos críticos de la ruta oriental para vigilar que el flujo constante no degrade los ecosistemas que atraviesa.

El futuro de la red hídrica de China

Lo que sigue ahora para el gobierno chino es la expansión de esta red con la planificación de la ruta occidental, el tramo más complejo técnicamente debido a la altitud de las montañas Bayankala.

Un estudio publicado en la revista científica Water indica que esta fase podría transferir unos 17 kilómetros cúbicos adicionales al año para 2050, aunque su construcción genera debate por los posibles efectos en los ríos transfronterizos.

Mientras tanto, se trabaja en ampliar la capacidad del canal central para robustecer el suministro a zonas estratégicas como la Nueva Área de Xiong’an.

A pesar de sus evidentes beneficios, el proyecto no está libre de problemas sociales, ya que por ejemplo, para la ampliación del embalse de Danjiangkou y la construcción de los canales, se ha requerido el realojo de 375.000 personas, una cifra que asciende a los 10 millones si se tiene en cuenta la historia completa del embalse.