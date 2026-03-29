Arabia Saudí desafía la lógica natural: construye una isla artificial de lujo en el Mar Rojo diseñada por un arquitecto italiano

Además de la estación de esquí Trojena, existe otro ambicioso proyecto de Arabia Saudí que transforma su modelo económico bajo la Vision 2030. Se trata de Sindalah, una isla artificial que redefine el concepto de lujo en un entorno geográfico estratégico. Este enclave, que supone la puerta de entrada de NEOM al Mar Rojo, busca posicionarse como el nuevo epicentro del turismo náutico mundial, compitiendo directamente con destinos clásicos del Mediterráneo.

Bajo la supervisión directa del príncipe heredero Mohammed bin Salman, este desarrollo pretende atraer a los propietarios de las embarcaciones más exclusivas del planeta. Las estimaciones oficiales, según datos facilitados por la organización de NEOM, apuntan a la creación de unos 3.500 empleos directos en los sectores de la hostelería, el ocio y los servicios turísticos. La isla aprovecha un ecosistema marino único, con más de un millar de especies de peces y extensas reservas de coral.

La isla artificial de lujo de Arabia Saudí diseñada por un arquitecto italiano

El desarrollo arquitectónico de Sindalah cuenta con una doble firma italiana de prestigio que define su carácter exclusivo en el Mar Rojo. Mientras que el estudio LUCA DINI Design & Architecture lidera el diseño integral de la isla artificial y el complejo de Four Seasons, el reconocido Stefano Ricci asume la autoría estética del Sindalah Yacht Club.

Esta colaboración entre referentes del lujo italiano garantiza una coherencia visual en todo el proyecto, donde la vanguardia de Arabia Saudí se encuentra con la tradición artesanal de Florencia. Esta apuesta destaca por una estética vanguardista sobre una superficie de 840.000 metros cuadrados, donde la arquitectura italiana marca la diferencia en cada rincón. Para lograr este acabado de lujo, los constructores emplean materiales como el mármol de Carrara blanco y textiles hechos a mano de la histórica casa Antico Setificio Fiorentino.

La isla inteligente también integra un ecosistema con más de mil especies de peces y cientos de nidos de tortugas. El entorno se completa con un campo de golf de 18 hoyos y el área comercial The Village con 51 tiendas exclusivas.

El club náutico de Sindalah

El diseño del club náutico, una de las piezas centrales de la marina, ocupa un espacio de 1.800 metros cuadrados bajo la visión de sofisticación de Ricci.

El puerto deportivo cuenta con una infraestructura capaz de albergar superyates de hasta 180 metros de eslora. Además, dispone de 86 amarres principales y boyas de servicio en alta mar para las naves de mayor calado. Esta instalación permite una navegación viable durante todo el año, lo que ofrece una alternativa real a las temporadas de yates tradicionales en Europa por su cercanía de tan solo 17 horas a los principales puertos del Mediterráneo.

Gastronomía y servicios de alto nivel en la isla Sindalah

La oferta dentro de la isla no se limita exclusivamente a la náutica. El componente culinario es otro de los pilares fundamentales para atraer al turismo de lujo internacional:

El chef Enrico Bartolini, que acumula 13 estrellas Michelin en sus distintos proyectos, lidera la propuesta gastronómica del club náutico.

en sus distintos proyectos, lidera la propuesta gastronómica del club náutico. El complejo suma un total de 38 propuestas gastronómicas distintas, que incluyen nueve restaurantes de alta cocina y espacios tipo pop-up en las azoteas.

distintas, que incluyen nueve restaurantes de alta cocina y espacios tipo pop-up en las azoteas. Se han proyectado más de 400 habitaciones de hotel ultra-premium y más de 300 apartamentos con servicios de alta gama, gestionados en parte por cadenas como Marriott International.

Por qué es importante el desarrollo de Sindalah para Arabia Saudí

Esta iniciativa, según informaciones publicadas por Al Arabiya, representa el primer contacto físico que el público general tendrá con el universo de NEOM. Con una extensión aproximada de 840.000 metros cuadrados, la isla sirve como laboratorio para probar las tecnologías sostenibles y de diseño que luego se aplicarán en otros proyectos de NEOM.

Además, el entorno natural se mantiene como protagonista, ya que la isla se sitúa a menos de 5 kilómetros de la costa continental de Arabia Saudí, rodeada de nidos de tortugas.

Para los aficionados al deporte, el complejo incluye un campo de golf de 18 hoyos (par 70) con una longitud de casi 6.000 metros. Este espacio ofrece dos experiencias de juego diferentes gracias a sus 18 puntos de salida distintos. La gestión del puerto y los servicios asociados recae en firmas internacionales como IGY Marinas y Burgess, lo que garantiza estándares de calidad que cumplan con la estrategia nacional de turismo de Arabia Saudí.

Por otro lado, la integración de Sindalah en el calendario internacional de navegación es prioritaria. La Autoridad del Mar Rojo de Arabia Saudí (SRSA) ya ha implementado regulaciones específicas para facilitar el alquiler de grandes yates y la visita de embarcaciones privadas. Este marco legal, sumado a una infraestructura que utiliza techos cinéticos sensibles a la luz solar y cristales en 3D, sitúa a la isla como un referente absoluto en tecnología y lujo.