Científicos confirman que el colapso de la humanidad llegará en el año 2064

Un estudio realizado por Alessio Zaccone y Kostya Trachenko, de la Universidad Queen Mary de Londres, propone una ecuación matemática no lineal sorprendentemente simple que unifica 12.000 años de crecimiento de la población y sugiere posibles escenarios futuros preocupantes si se intensifican las crisis ambientales globales. La investigación, publicada en la revista Chaos, Solitons & Fractals , introduce un modelo no lineal que abre la puerta a un posible colapso de la humanidad en el año 2064 si convergen varios factores: crisis climáticas, pandemias globales, conflictos bélicos y agotamiento de recursos esenciales.

Durante décadas, los demógrafos han utilizado modelos relativamente simples para describir el crecimiento de la población: ya sea mediante un patrón exponencial, en el que la curva aumenta de forma continua, o mediante un modelo logístico, donde la expansión se desacelera al aproximarse a un límite. Sin embargo, este estudio introduce la bautizada como «ecuación Trachenko-Zaccone», que describe distintos regímenes históricos mediante un único parámetro matemático. Esto implica que una sola formulación puede reproducir tanto los lentos incrementos poblacionales del Neolítico como la rápida expansión demográfica de la Revolución Industrial.

El colapso de la humanidad llegará en el año 2064

El trabajo también recupera una de las predicciones más controvertidas de la historia de la demografía. En 1960, el físico Heinz von Foerster publicó un trabajo muy conocido que extrapolaba el crecimiento humano hacia una supuesta «singularidad» alrededor de 2026: un punto teórico en el que la población tendería al infinito.

Aquella predicción no llegó a cumplirse. Las tasas de natalidad empezaron a disminuir en numerosos países y el crecimiento global comenzó a ralentizarse. Aun así, el nuevo estudio advierte que las matemáticas del crecimiento descontrolado siguen existiendo y podrían reaparecer bajo ciertas condiciones extremas.

Para comprobarlo, Zaccone y Trachenko compararon su ecuación con datos históricos reales recopilados a lo largo de milenios. El ajuste, según señalan, reproduce con una precisión notable la evolución demográfica de diferentes periodos de la humanidad. Pero la parte más impactante aparece cuando el modelo analiza escenarios hipotéticos de futuro.

Los investigadores introdujeron una situación extrema: una reducción repentina de la capacidad de carga sostenible del planeta hasta unos 2.000 millones de personas. En términos sencillos, la Tierra dejaría de poder mantener a la población actual debido a una combinación de factores ambientales y sociales. El resultado es contundente: el colapso de la humanidad llegará en el año 2064, según National Geographic.

«A diferencia de los modelos demográficos clásicos, que consideran el crecimiento como exponencial o logístico, nuestro nuevo marco permite alternar de forma natural entre múltiples regímenes históricos mediante un único parámetro. En algunos periodos, la población humana creció de forma lenta y constante; en otros, el crecimiento se aceleró de manera explosiva. Según nuestra deducción, estos cambios pueden surgir de la misma dinámica no lineal subyacente», explica Zaccone.

Crecimiento poblacional

La relevancia de esta investigación radica en su capacidad para cuestionar la visión tradicional que reduce el crecimiento poblacional a una simple línea ascendente o a una meseta de estabilidad. Al aplicar principios derivados de la física de sólidos amorfos, el estudio sugiere que los grandes cambios históricos (como la Revolución Industrial o las recientes caídas en la fertilidad) podrían seguir una estructura matemática subyacente más profunda.

Los autores señalan que, al analizar los datos, el punto de inflexión observado alrededor de 1970 hacia un régimen de crecimiento exponencial «estirado» indica que la humanidad podría estar en una fase distinta a las anteriores. Sin embargo, advierten que esta estabilidad no es necesariamente permanente, ya que podría verse alterada si las condiciones ambientales o sociales se deterioran de forma significativa.

Al aplicar este modelo, la comunidad científica cuenta ahora con una nueva herramienta matemática para observar cómo la «retroalimentación de las tasas de crecimiento» responde a la escasez de recursos y al impacto de la actividad humana sobre el entorno natural. La investigación concluye que, mientras se mantengan condiciones de estabilidad, la humanidad podría continuar su trayectoria actual; sin embargo, cualquier cambio en la capacidad de carga del planeta podría desencadenar efectos capaces de alterar la demografía global de formas que nunca se habían observado en la historia moderna.

Tasa de natalidad

El estudio llega, además, en un momento en el que el panorama demográfico global continúa marcado por fuertes contrastes. Mientras algunos países experimentan una notable caída de la natalidad, otros registran el fenómeno opuesto. En África subsahariana, según estimaciones de Naciones Unidas, la población podría aumentar cerca de un 80% para 2054 y superar los 2.200 millones de habitantes, impulsada por países como Níger, Chad o la República Democrática del Congo. Mientras, China, registró en 2025 su cifra de nacimientos más baja en décadas

Según datos ofrecidos por Index Mundi, los países con mayores tasas de crecimiento son los siguientes: Siria (4.64%), Níger (3.66%), Angola (3.4%), Benín (3.39%), Uganda (3.35%), Malaui (3.29%), República Democrática del Congo (3.18%), Chad (3.16%), Burundi (2.94%), Malí (2.93%), Zambia (2.88%), Camerún (2.78%), Sudán del Sur (2.76%), Guinea (2.76%), Liberia (2.74%), Tanzania (2.71%), Sudán (2.69%), Burkina Faso (2.63%), Mozambique (2.6%), Togo (2.55%), Etiopía (2.55%), Nigeria (2.53%), Guinea-Bissau (2.52%), Sáhara Occidental (2.51%) y Sierra Leona (2.44%).