Los científicos podrían tener razón: el Infierno de Dante no era literatura medieval, era la predicción de un asteroide destructor

La obra de Dante Alighieri lleva siglos siendo analizada desde perspectivas religiosas, filosóficas y literarias. Sin embargo, una nueva investigación ha abierto un debate inesperado: ¿y si parte de la Divina Comedia escondiera una visión anticipada sobre el impacto de un asteroide capaz de alterar la Tierra? La hipótesis puede sonar exagerada, pero varios investigadores consideran que algunas descripciones del Infierno coinciden de manera sorprendente con fenómenos que hoy relacionamos con la geología planetaria y los grandes impactos cósmicos. Lo que durante siglos se interpretó únicamente como una alegoría espiritual, el infierno de Dante podría contener también una intuición científica adelantada a su tiempo.

La teoría, publicada en SciTechDaily, parte de un análisis realizado por Timothy Burbery, investigador de la Universidad de Marshall, quien sostiene que el Infierno de Dante describió en su poema una colisión planetaria comparable a los grandes impactos conocidos por la ciencia moderna. Según esta interpretación, la caída de Satanás hacia el centro de la Tierra no sería solamente un símbolo religioso, sino también la representación de un enorme cuerpo celeste atravesando el planeta y deformando su estructura. Aunque la propuesta sigue siendo debatida, ha despertado un enorme interés porque conecta literatura medieval, astronomía y geología de una forma completamente inesperada. Además, vuelve a poner sobre la mesa cómo muchas obras clásicas contienen ideas que siglos después adquieren nuevos significados científicos.

El posible mensaje oculto del Infierno de Dante

En la Divina Comedia, Dante describe cómo Satanás cae desde el cielo y termina incrustado en el centro de la Tierra, una caída que podría recordar al impacto cósmico, pero tradicionalmente, este episodio se interpretó como una representación del castigo divino y del origen del Infierno.

Sin embargo, el nuevo estudio plantea otra lectura mucho más física. Según Burbery, Dante imaginó a Satanás como una especie de proyectil gigantesco que impacta violentamente contra el hemisferio sur del planeta. Esa colisión habría desplazado enormes cantidades de tierra y roca, creando una estructura gigantesca similar a un cráter de impacto.

El origen del Infierno y el Monte Purgatorio

La investigación sostiene que el enorme vacío que Dante identifica como el Infierno podría compararse con una cuenca producida por una colisión cósmica extrema.

En paralelo, toda la materia expulsada tras el impacto habría dado lugar al Monte Purgatorio, que en la obra aparece situado en el hemisferio opuesto. Lo interesante es que este mecanismo recuerda a fenómenos reales observados en algunos grandes impactos planetarios.

En determinadas colisiones, el material desplazado forma elevaciones centrales o estructuras montañosas alrededor del punto de choque.

Comparaciones con el impacto que extinguió a los dinosaurios

El estudio compara la magnitud imaginada del el Infierno de Dante con el famoso impacto de Chicxulub, asociado a la extinción de los dinosaurios hace unos 66 millones de años.

Los investigadores explican que el nivel de destrucción descrito en la obra coincide sorprendentemente con algunos efectos que hoy se conocen sobre los grandes impactos: ondas expansivas, deformación del terreno y alteraciones globales de la superficie terrestre.

Según la NASA, los grandes impactos de asteroides han sido fundamentales en la evolución geológica y biológica de nuestro planeta, algo que Dante jamás pudo conocer científicamente en su época.

Los círculos del Infierno de Dante y los cráteres planetarios

Otro aspecto llamativo de esta teoría es la comparación entre los nueve círculos del Infierno y los anillos concéntricos presentes en algunos cráteres gigantes del sistema solar.

En planetas y lunas existen enormes cuencas de impacto formadas por capas circulares escalonadas, muy parecidas visualmente a la estructura descrita por Dante en su descenso infernal.

Aunque probablemente el poeta nunca imaginó un cráter tal y como lo entiende la ciencia moderna, los investigadores creen que sus descripciones reflejan una intuición sorprendente sobre cómo podría deformarse un planeta tras una colisión extrema.

Literatura, mitos y ciencia

Más allá de si la teoría acaba siendo aceptada o no, el estudio ha vuelto a demostrar que muchas obras antiguas contienen observaciones sobre fenómenos naturales interpretados desde el lenguaje simbólico de su tiempo.

Durante siglos, los cielos se consideraban perfectos e inmutables según la visión aristotélica dominante. La idea de objetos capaces de destruir parte de la Tierra resultaba difícil de imaginar científicamente.

Por eso, algunos investigadores consideran especialmente interesante que Dante describiera un acontecimiento tan violento relacionado con un cuerpo caído desde el cielo.

Una interpretación que sigue generando debate

La mayoría de los expertos coinciden en que la Divina Comedia sigue siendo, ante todo, una obra literaria y espiritual. Aun así, esta nueva interpretación ha despertado curiosidad porque conecta inesperadamente la imaginación medieval con conceptos propios de la astronomía y la geología modernas.

Quizá el Infierno de Dante no era describir un asteroide, pero sus imágenes sobre destrucción, profundidad y transformación planetaria continúan fascinando siglos después. Esa capacidad de generar nuevas lecturas es precisamente una de las razones por las que su obra sigue considerándose una de las más influyentes de la historia de la literatura.