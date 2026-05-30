Sabíamos que los pulpos eran inteligentes pero científicos acaban de descubrir que tienen 9 cerebros, 3 corazones, sangre azul y un grado de control que no tiene ningún otro vertebrado

Los pulpos son animales altamente inteligentes y también lo más parecido a un extraterrestre que podemos encontrar habitando entre nosotros. A lo largo de la historia, muchos estudios han corroborado su alta sabiduría y recientemente Space Daily se ha hecho eco de algo que muchos desconocen: tienen nueve ‘cebreros’, tres corazones y sangre azul debido a un surrealista diseño evolutivo de uno de los animales con más salero que habita en el planeta Tierra. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los pulpos inteligentes y su composición.

En los últimos meses lleva pululando en el ambiente una noticia que hace referencia a la petición de Intercips de prohibir las granjas y la cría de pulpos en España. Esto incluso ha sido registrado en el Congreso como Proposición de Ley a la espera de saber si se abre sobre esto un debate entre los principales partidos políticos de nuestro país. Uno de los motivos que alega esta entidad de operadores jurídicos para prohibir estas granjas es la alta inteligencia de los pulpos.

«Los estudios científicos sobre los pulpos han demostrado que son animales con una gran complejidad cognitiva y conductual, memoria, curiosidad y capacidad para explorar, utilizar instrumentos, resolver problemas complejos, planificar y anticiparse. La evidencia científica también indica que los pulpos pueden padecer dolor físico y emocional, así como recordar ese sufrimiento y experimentar temor», alegó esta organización en un comunicado.

Recientemente, el medio especializado Space Daily ha puesto el foco en los pulpos como animales inteligentes y también por su diseño evolutivo, que los hace ser los animales más parecidos a un extraterrestre que habitan en la Tierra. «Los pulpos tienen nueve cerebros, tres corazones y sangre azul a base de cobre, con aproximadamente dos tercios de sus neuronas distribuidas a lo largo de sus brazos, lo que permite que cada brazo saboree, se mueva y reaccione con un sorprendente grado de control local», dice el titular de este medio especializado en la materia.

Los pulpos inteligentes con 9 cerebros

Los pulpos tienen nueve cerebros, tres corazones y sangre azul, y los estudios atestiguan esto. Space Daily menciona un artículo del Museo de Historia Natural de Londres que informa que el pulpo cuenta con 500 millones de neuronas y que dos tercios de ellas se encuentran en los brazos. Esto hace que el cerebro central se distribuya por los ocho brazos a través de los ganglios. Esos pequeños cerebros se conectan al cerebro central y actúan como trabajadores independientes.

La revista Bioelectronic Medicine comprobó en 2025 la actividad neural de los brazos del pulpo y Nature Communications confirmó una estructura modular para controlar el movimiento y orientar las ventosas a lo largo de su longitud. Todo ello para que el cerebro emita una orden y el brazo decida por sí mismo cómo llevar a cabo esta premisa.

Además de sus 9 cerebros (uno central más ocho minicerebros), los pulpos cuentan con un sistema de tres corazones: dos branquiales que bombean sangre y un tercer corazón que bombea la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Esto permite a los pulpos realizar acciones que otros animales no son capaces de realizar.

Por estos corazones riega una sangre azul, que es uno de los rasgos más peculiares de los pulpos. Esto se debe a que estos animales utilizan hemocianina, que es un transportador de oxígeno que contiene cobre y que, al entrar en contacto con el oxígeno, se vuelve azul. Según informa este medio, cuando la sangre está oxigenada, se puede ver azul y, al perder ese oxígeno, se convierte en mucho más pálida. Esta sangre azul de los pulpos es mucho más eficiente en las temperaturas muy bajas del agua y cuando hay situaciones con muy poco oxígeno.