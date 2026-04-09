Honda conmoción entre los pescadores asturianos: se confirma la prohibición total de capturar pulpos en abril

La incertidumbre se instala en el sector pesquero asturiano tras una decisión que marca un antes y un después en la campaña del pulpo.

El Principado ha confirmado una medida contundente que afecta directamente a decenas de embarcaciones y a la economía de muchas familias: durante todo el mes de abril estará completamente prohibida la captura de pulpo en una parte clave del litoral.

Prohibición de capturar pulpos en Asturias en abril: el veto total que alarma al sector pesquero

La Consejería de Medio Rural y Política Agraria ha decretado la veda total del pulpo en el occidente asturiano desde el 1 de abril. Esto implica que no se podrá capturar este cefalópodo ni a pie ni desde embarcación en el tramo comprendido entre la ría del Eo y la del Nalón, en San Esteban.

La prohibición afecta tanto a la pesca profesional como a la recreativa, lo que evidencia la gravedad de la situación. Según la administración autonómica, la decisión responde a los «signos de escasez» detectados en las últimas campañas, un indicador claro del deterioro del recurso.

Se trata de una medida excepcional dentro del plan de gestión vigente, que implica directamente a unas 40 embarcaciones.

Crisis del pulpo en Asturias: caída de capturas y preocupación entre pescadores

En los últimos meses, el sector ya venía alertando de una caída drástica en las capturas. En apenas dos meses de campaña, se habían registrado cifras muy inferiores a las del año anterior, lo que encendió todas las alarmas.

«Hay unas 36 embarcaciones, algunas más, que dependen mucho de esta pesquería y vamos a decidir entre todos qué hacemos. Probablemente plantemos una parada biológica con un régimen de ayudas en uno de los meses de campaña», afirmaba el director general de Pesca en declaraciones recogidas por la Cadena SER.

Ayudas a pescadores por la prohibición del pulpo en Asturias: compensaciones económicas en abril

Para compensar el parón, el Gobierno del Principado ha habilitado una línea de ayudas de 330.000 euros.

Estas subvenciones, financiadas con fondos europeos (Fempa), están condicionadas a que las embarcaciones permanezcan amarradas durante abril y no se dediquen a la captura de otras especies. El objetivo es garantizar que la parada sea efectiva y contribuya realmente a la recuperación del recurso.

Aun así, el sector observa la medida con cautela. La dependencia de esta pesquería en determinadas zonas hace que cualquier interrupción tenga consecuencias económicas inmediatas.

Qué pasará tras la prohibición del pulpo en Asturias: restricciones a la pesca después de abril

La veda absoluta finalizará el 30 de abril, pero las limitaciones continuarán. Entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre, solo se permitirá una captura accesoria de hasta 15 kilos, es decir, pulpos capturados de forma no intencionada mientras se pesca otra especie.

En el caso de la pesca recreativa, se establece un máximo de dos pulpos diarios. Estas restricciones buscan equilibrar la actividad económica con la sostenibilidad del recurso.

Futuro de los pulpos en Asturias: impacto de la prohibición y retos para el sector pesquero

La decisión, adoptada con el respaldo de las cofradías, refleja la preocupación por la evolución de esta especie clave en el Cantábrico.

El sector se enfrenta ahora a un dilema complejo: asumir pérdidas a corto plazo para garantizar la continuidad de la actividad en el futuro. La veda de abril es una señal de alerta sobre la necesidad de gestionar los recursos marinos con mayor rigor.